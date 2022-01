bufera-gf-vip,-il-covid-entra-nella-casa,-stop-immediato-al-reality-“ho-perso-olfatto-e-gusto”-concorrente-malata,-cosa-succede-ora

Al GF Vip si sta scatenando il panico a causa di una probabile positività al Coronavirus di una delle concorrenti. Quest’anno il reality show sta ottenendo ancora più successo rispetto alla scorsa edizione. Così la Mediaset ha deciso nuovamente per un prolungamento. Ma il 14 marzo dovremo addire addio ai Vipponi e alle loro interessanti dinamiche. E ce ne sono state di parecchie, soprattutto quelle amorose che ci hanno appassionato al pari di una telenovela spagnola. Nella casa più spiata d’Italia si sono venuti a formare ben due triangoli d’amore nelle ultime settimane.

Abbiamo quello formato da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Tre personaggi molto interessanti che ci stanno facendo appassionare, tra litigi, terzi incomodi e momenti di passione. C’è poi quello più famoso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. E’ su quest’ultimo che Alfonso Signorini punta particolarmente. La gran maggioranza delle puntate in prima serata del GF Vip vertono proprio su loro tre. Sicuramente hanno contribuito ad aumentare gli ascolti, ma adesso potrebbero essere proprio loro la causa della fine anticipata del reality.

Alfonso Signorini è tutto per loro, ma non sarà poi così benevolo se Delia Duran risulterà positiva al Coronavirus. Nelle ultime ore, infatti, la moglie di Alex Belli sta lamentando dei sintomi che rimandano tutti alla malattia che ha messo in ginocchio l’Italia intera. In effetti, prima del suo ingresso nel GF Vip, erano circolate molte voci riguardo il fatto che avesse contratto il virus. Lei aveva quindi deciso di mostrare i suoi tamponi negativi. Ma si sa che i tamponi non sempre sono veritieri, soprattutto nel periodo in cui il male è in incubazione e ancora non mostra dei sintomi.

Delia Duran ha anche affrontato la quarantena prevista prima di entrare al GF Vip. Insomma, la Mediaset ha seguito tutte le regole da rispettare per salvaguardare i coinquilini e il loro benessere fisico. Ma il Coronavirus è molto subdolo e riesce sempre a trovare il modo di infiltrarsi. Nell’ultimo mese sono veramente pochi gli italiani che sono riusciti a non prendere la variante Omicron, che sbaraglia anche le difese del vaccino. E adesso la concorrente è alle prese con una stanchezza costante e soprattutto con la perdita di olfatto e gusto, una delle caratteristiche principali della malattia.

Non solo Delia Duran, dopo il suo ingresso nel GF Vip anche altri coinquilini si stanno sentendo male. Manuel Bortuzzo ha avuto la febbre e anche Federica e Jessica cominciano ad avvertire i primi sintomi. C’è la probabilità che la moglie di Alex Belli abbia infettato tutti. Seguendo le dirette giornaliere, le due gieffine malate parlando tra loro hanno fatto capire che domani dovranno sottoporsi al tampone di controllo. Sicuramente gli autori vogliono aspettare di andare in onda questa sera, prima di verificare la situazione in casa. Se le donne risultassero positive, probabilmente il reality verrà subito sospeso.

L’articolo Bufera GF Vip, Il Covid entra nella casa, Stop immediato al reality “Ho perso olfatto e gusto” Concorrente malata, Cosa succede ora proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.