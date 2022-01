Bufera Gf Vip, Katia esagera con Manuel, lui piange e la prende a parolacce. Mai visto così. Signorini interviene d’urgenza. Fatta fuori

GF Vip, Manuel Bortuzzo al limite con Katia Ricciarelli: “Sono ca**i miei!”. Il nuotatore non sopporta più i giudizi della soprano sulla sua storia con Lulù Selassié e sbotta. Anche Manuel Bortuzzo non ne può più delle intromissioni di Katia Ricciarelli in ogni evento che si verifica nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e dei suoi modi spesso maleducati. In particolar modo, il nuotatore si è arrabbiato sapendo che Katia ha messo bocca sul suo rapporto con Lulù, affermando che la principessa etiope lo ha cambiato e chiedendosi come faccia lui a stare con lei. “Di come faccio a stare con lei sono ca*** miei, di sicuro non tuoi”, ha tuonato Bortuzzo, furioso, in Confessionale. Pur non volendo dare spettacolo in Casa, infatti, Manuel ha deciso comunque di sfogarsi con gli autori. Non si sa se questi ultimi faranno sentire a Katia le parole del ragazzo. Intanto su su Twitter spopola #fuorikatia

GF Vip 6, Katia Ricciarelli a colloquio con Signorini: cosa si sono detti?

Alfonso Signorini ha parlato con la Ricciarelli in confessionale e a rivelarlo è stata lei stessa a Soleil. Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 oggi regna la quiete dopo la tempesta. Dopo le furibonde litigate di ieri che hanno visto protagonista assoluta (in negativo) Katia Ricciarelli, che ha minacciato Nathaly Caldonazzo e rivolto una frase razzista a Lulù Selassié (“vai a studiare nel tuo Paese”), si attende la prossima puntata in diretta per capire se ci saranno provvedimenti. Nel frattempo, Katia ha rivelato di aver parlato con Alfonso Signorini.

GF Vip 6, Signorini chiama Katia in confessionale: cosa si sono detti?

Poco fa, nella Casa del GF Vip, Katia Ricciarelli si è appartata per parlare con Soleil Sorge (una delle poche coinquiline con cui attualmente ha buoni rapporti) e le ha confidato di aver parlato con Alfonso Signorini. A quanto pare il conduttore e direttore artistico del reality show di Canale 5 ha chiesto espressamente di parlarle per telefono e il colloquio è avvenuto in privato, in confessionale. Ma cosa si sono detti Alfonso e Katia, che tra l’altro, lo ricordiamo, sono amici di vecchia data?

Le parole della soprano all’amica Soleil Sorge

Ovviamente argomento principale della conversazione tra Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini è stato quanto successo ieri e le frasi razziste sfuggite alla soprano. Dalle parole della donna a Soleil, il conduttore non ha apprezzato affatto e lei ha cercato di fargli capire che non intendeva dire quello che tutti hanno capito, ovvero che Lulù dovrebbe tornarsene a casa sua in quanto non italiana. La sua insomma, non è un’offesa, ed ha cercato di farlo capire ad Alfonso.

GF Vip 6, Lulù rivela cosa le hanno detto gli autori su Katia

Lui le avrà creduto? Come si comporterà nel corso della prossima puntata del GF Vip, che è stata anticipata a venerdì 7 gennaio 2022? Di certo Katia sembrava abbastanza giù, segno che forse sa che questa volta non potrà passarla liscia. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

