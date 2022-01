Bufera Gf Vip, Katia svela tutto. Fuorionda choc: “Dall’alto sono contenti di me, Ecco come mi faranno vincere”. Fan furiosi

Katia Ricciarelli se avesse partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip sarebbe stata probabilmente squalificata, ma quest’anno – in seguito alle nuove direttive di Alfonso Signorini – è stata più volte perdonata e non solo la Ricciarelli è stata anche premiata con l’immunità tanto da pensare che la produzione abbia deciso di regalarme addirittura la vittoria. . Nonostante la non-squalifica la cantante è stata ugualmente reguardita in diretta e bacchettata per lo scivolone razzista pronunciato contro Lulù Selassié.

Katia Ricciarelli svela cosa le hanno detto gli autori dopo la puntata

Il comportamento di Katia Ricciarelli durante la puntata sarebbe piaciuto agli autori del Grande Fratello Vip, dato che in confessionale – stando al suo racconto – si sarebbero congratulati con lei. “Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto… per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco”. Katia Ricciarelli avrà davvero capito la tirata d’orecchie? Io ho come l’impressione che al prossimo battibecco con Lulù la cantante potrebbe regalarci un nuovo PRAM!

Alfonso Signorini: ecco perché non ama squalificare

“Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte squalifiche inappropriate, l’ho già detto. Quella di Fausto Leali è stata la squalifica più sbagliata che si potesse fare. Io nello stesso errore non ci casco perché sono profondamente convinto che Katia Ricciarelli non sia una persona razzista. Anche una ragazza che dice ‘ma chi cazzo sei tu sfigata’ è da squalifica, ma io non la squalifico”.

Gf Vip, Barù contro Alfonso Signorini: «Ha giustificato Katia Ricciarelli. Aveva detto cose impensabili GFVip, Barù e le critiche ad Alfonso Signorini. Dopo la puntata serale al Grande Fratello Vip si continua a parlare di Katia Ricciarelli. Il tenore è immune ma il suo comportamento delle passate settimane continua a far discutere i coinquilini, fra cui Barù Gaetani che ha avuto parole di “rimprovero” tanto per la coinquilina tanto per il conduttore Alfonso Signorini, entrato in casa per un faccia a faccia con i concorrenti. GFVip, Barù e le critiche ad Alfonso Signorini La “ramanzina” del conduttore ha coinvolto tanto Lulù Selassiè quanto Katia Ricciarelli, giustificata però da Signorini in quanto appartenente a una generazione passata, che usava utilizzare questo tipo di linguaggio oggi ritenuto inaccettabile. Barù non è però sembrato affatto convinto delle argomentazioni utilizzate dal deus ex machina della trasmissione e l’ha confidato senza timori ai suo coinquilini: «La cosa detta da Katia era brutta – ha spiegato – molto forte. Al giorno d’oggi non lo puoi proprio dire. Io non lo direi mai, sono sempre super attento». Nella sua famiglia anche le persone avanti con gli anni non usano certi termini e non è quindi un fenomeno legato all’età e la generazione di appartenenza: «Mio nonno non ha mai detto una cosa del genere. Non è questione di generazione. Non capisco il motivo per cui in Italia si facciano passare queste cose, negli Usa saresti fucke*… Cose brutte». LEGGI ANCHE—> Bufera Mediaset, Adriana Volpe asfalta Signorini: “Asseconda la cattiveria di Katia, ecco cosa fa per proteggerla. Così La santifica” Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera Gf Vip, Katia svela tutto. Fuorionda choc: “Dall’alto sono contenti di me, Ecco come mi faranno vincere”. Fan furiosi proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.