Bufera GF Vip, L’ex gieffina svela tutto: “Già si sa il nome del vincitore, Ecco come truccano il televoto” Signorini furioso

Dayane Mello è convinta di non aver vinto la scorsa edizione del GF Vip a causa di un escamotage messo in atto dalla produzione. Oggi la donna sta partecipando a un altro reality show, la Fazenda, in onda sulla televisione brasiliana. Sono infatti del Brasile le origini della modella che è stata seguita e sostenuta dai suoi compatrioti durante il suo percorso nello show di Alfonso Signorini. Così come, anche oggi, è seguita dai moltissimi italiani che sono diventati suoi fans. Lo abbiamo visto chiaramente quando è scoppiato il caso con un altro concorrente, Nego De Borel.

A la Fazenda non esistono limiti di alcolici da consumare come al GF Vip e Dayane Mello si è più volte ubriacata fino allo sfinimento. Una di queste sere, però, sembra che la ragazza sia stata vittime di molestie da parte del cantante, che è stato successivamente cacciato dal reality. La produzione non è intervenuta al riguardo e non ha confermato quello che realmente è accaduto tra i due sotto le coperte. Del resto, la modella il giorno successivo non ricordava niente, lamentandosi esclusivamente di alcuni lividi e di dolori che provava in alcune parti del corpo. Sono state le sue fanpage ad attivarsi in merito.

Le persone che curano le pagine social di Dayane Mello, insieme a tutti i suoi follower italiani e brasiliani, hanno gridato allo stupro, esigendo delle spiegazioni. La modella è all’oscuro di quello che è accaduto all’esterno del reality ma quel che è sicuro è che i suoi fans italiani hanno continuato a seguirla anche dopo la sua uscita dal GF Vip. Nella scorsa stagione, lei è stata tra le concorrenti più amate, aggiudicandosi un posto nella finale. Tutte le previsioni la voleva in finalissima insieme a Tommaso Zorzi, con cui ha sempre portato avanti un rapporto di odio e amore.

Ma così non è stato e, con sorpresa di tutti, Dayane Mello è stata battuta da Stefania Orlando. Al secondo posto, invece, è arrivato Pierpaolo Petrelli. Sembra che la modella non abbia preso molto bene il fatto di essere la quarta classificata e che soprattutto non creda molto nel televoto. Direttamente dal Brasile ha lanciato gravi accuse contro la produzione del GF Vip. La donna è molto convinta che il nome del vincitore fosse stato già scelto da tempo e che il reality in realtà è truccato. Non solo, lei era molto convinta dell’amore del suo pubblico e dei voti che avrebbe ricevuto.

“Allo scorso reality in Italia sono arrivata quarta perché hanno bloccato il televoto. Da tutto il mondo provavano a votare ma hanno bloccato tutto per non farmi vincere” ha svelato Dayane Mello nel mezzo di una conversazione a la Fazenda. Secondo la modella gli autori del GF Vip avrebbero volontariamente creato un problema con il televoto per impedire ai suoi fans di votarla. Un’accusa molto grave, dal momento che il sovrano di ogni decisione nei reality show è proprio il pubblico, che deve assolutamente scegliere chi deve restare in gioco e chi deve abbandonarlo.

