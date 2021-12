Bufera Gf Vip, Lulù effusioni con Alessandro nella doccia. Manuel impazzisce e lascia la casa. Cos’è successo

La vippona Lulù impazzisce e decide di fare una doccia con il nuovo arrivato: Alessandro Basciano. Il vippone Manuel, presente nella casa del GF Vip 6, senza parole. Il vippone Alessandro è entrato a far parte del cast del Grande Fratello Vip da solo poche settimane, nonostante questo però non ha perso tempo ad intrufolarsi nei legami presenti fra i concorrenti. Lo abbiamo visto infatti tentare di catapultarsi fra le braccia di Soleil, con però scarsi risultati. Successivamente il ragazzo ha poi deciso di buttarsi a capofitto in un rapporto con la gieffina Sophie, la quale ha prontamente troncato la storia con il concorrente Gianmaria.

La ragazza, subito dopo aver preso questa decisione ha iniziato a stuzzicare il ragazzo e ad oggi i due sono più vicini che mai. Insomma, il nuovo arrivato non va particolarmente a genio agli uomini presenti nella casa, i quali si sentono abbastanza in soggezione. Nelle ultime ore il ragazzo ha ben pensato di far tribolare un’altra famosa coppia di questa interessante edizione del reality, ovvero Manuel e Lulù. Perfino i concorrenti si sono accorti del tutto e sono rimasti completamente a bocca aperta.

Alessandro Basciano e la doccia con la vippona Lulù al GF Vip 6, cosa penserà Manuel?

La giovane coppia ha da poco raggiunto un equilibrio stabile, inizialmente infatti i due vivevano una quotidianità piena di alti e bassi. Manuel era perfino arrivato al punto di nominare Lulù così da non dover sopportare più le infinite discussioni. Inaspettatamente poi, lo stesso vippone si è riavvicinato alla ragazza ed ha riconquistato il suo cuore. Ora sono più affiatati che mai, sarebbe un peccato infatti intromettersi fra i due, eppure!

Il nuovo arrivato Alessandro è un ragazzo apparentemente simpatico e semplice. Alcuni concorrenti però hanno avuto modo di capire che potrebbe non essere ciò appare. In molti lo hanno descritto come ragazzo bugiardo e calcolatore. Gli stessi presuppongono che la sua frequentazione con Sophie in realtà sia stata già scritta e che, probabilmente, il suo vero interesse ricade su un’altra gieffina. È possibile che questa vippona sia allora Lulù? I due sono stati pizzicati mentre facevano una doccia insieme e soprattutto molto vicini, il gieffino Manuel ha assistito alla scena e non ha potuto fare a meno che rimanere a bocca aperta. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

“Il 14 o il 17 me ne vado”: annuncio shock, Manuel abbandona il Grande Fratello Vip

Ci sono molta stanchezza e parecchio stress per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip in questo momento, in particolare per Lulù attaccata continuamente da Katia e Manila e ora alle strette anche con l’amica Sophie. Pare però che qualcuno non resista più e voglia abbandonare. Cosa sta succedendo nelle ultime ore in casa? L’allarme topi bastava già a scatenare diverse polemiche, ora però arriva la preoccupazione per alcuni concorrenti che vorrebbero andarsene. Alfonso Signorini si starà già mettendo le mani nei capelli che non ha, perché il cast è già all’osso. Considerando un’eliminazione a settimana e qualche nuovo ingresso già previsto (Delia Duran e Kabir Bedi) si arrivava perfettamente a marzo.

Tra i vipponi ieri si è parlato tanto di come alcuni concorrenti siano in crisi. Oltre Lulù, la stessa Soleil Sorge qualche giorno fa si era fatta fagocitare dalla nostalgia di casa, minacciando di andarsene. Manila Nazzaro piange per i suoi figli, Katia Ricciarelli ha avuto diversi crolli, ma da lui non se lo sarebbe aspettato nessuno. “Non resto fino alla fine” la dichiarazione di Manuel che ha lasciato tutti senza parole. Mentre i vipponi erano tutti seduti al tavolo a mangiare, Katia e Carmen commentavano la stanchezza di molti concorrenti. Si riferivano anche a Manuel Bortuzzo dicendogli “Resisti”, ma lui a sorpresa risponde annunciando che se ne andrà o il 14 o il 17 febbraio. Il video viene condiviso giusto un attimo prima che la regia censuri il vippone.

La regia non ha fatto in tempo a cambiare inquadratura, orami il danno è fatto. Si trattava di uno sfogo personale di Bortuzzo o c’è qualcos’altro dietro? Alcuni fan si chiedono come faccia a sapere la data della sua uscita, poiché se uno desidera spontaneamente di andarsene, sceglie di farlo sul momento. Dopo che il video viene condiviso sui social, sono in moltissimi a non vederci chiaro e scoppia la polemica su Manuel Bortuzzo. Perché il vippone vuole andarsene proprio in due date specifiche? E come la prenderà Lulù? Staremo a vedere se Alfonso Signorini durante la diretta affronterà o meno la questione.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera Gf Vip, Lulù effusioni con Alessandro nella doccia. Manuel impazzisce e lascia la casa. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.