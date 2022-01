bufera-gf-vip,-miriana-trevisan-ha-rapporti-segreti-con-uno-degli-autori-del-programma,-cosa-fanno-in-confessionale.-scatta-la-denuncia

Miriana Trevisan, denuncia pubblica al Codacons: è scandalo sugli autori. La concorrente del GF Vip potrebbe avere dei contatti sospetti, il tutto è stato denunciato al Codacons: nella storia c’entrerebbero gli autori. La segnalazione è arrivata nelle ultime ore direttamente dal pubblico. Molti utenti Twitter hanno tirato in ballo il Codacons denunciando alcune dinamiche del Grande Fratello Vip che non convincono.

Dall’inizio del programma Miriana Trevisan è stata la concorrente più puntata, insieme a Katia: il pubblico immaginava che si trattasse di contratti particolari, attraverso i quali gli autori tutelassero le gieffine dal televoto per continuare a tenerle in gara. Katia ad esempio non è stata squalificata nonostante le accuse razziste lanciate nei confronti di Lulù Selassié per via delle sue origini etiopi. Dall’altra parte Miriana Trevisan ha confessato al resto dei concorrenti di essere stata salvata quando finita in nomination insieme a Nicola Pisu.

Il pubblico voleva salvare Nicola ma a detta della donna, all’ultimo gli autori hanno preferito mantenere in gara lei. Insomma, i telespettatori hanno iniziato ad intuire la strategia degli autori, ma indagando sulle conoscenze tra gli studi Mediaset si sono accorti di qualche amicizia di troppo tra i concorrenti e chi invece governa tutto da dietro le quinte. L’accusa è stata sporta sui social e sta già diventando virale nelle ultime ore, vediamo nello specifico per cosa è stato interpellato il Codacons. ( continua dopo la foto)

Miriana Trevisan in accordo con gli autori? Arriva l’appello al Codacons

“Il GF Vip è un gioco con in palio un montepremi” ha raccontato un utente su Twitter taggando il Codacons, l’associazione per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. “Se uno degli autori è anche l’agente di uno dei concorrenti, c’è conflitto d’interesse” continua a spiegare l’utente, denunciando la scoperta fatta. “Perché l’agente guadagna la sua percentuale sul compenso percepito dall’artista. Parpiglia autore e Miriana Trevisan concorrente?” conclude infine l’utente.

Insomma, il pubblico si è accorto del fatto che Miriana Trevisan potrebbe essere una ‘protetta’, una concorrente che per via delle sue amicizie rimarrebbe in gara al di là del volere del pubblico. Ma il Codacons potrà fare qualcosa da questo punto di vista? Oppure lascerà passare inosservata l’accusa? Il tweet sta diventando virale nelle ultime ore, non ci resta che aspettare per vedere se la questione porterà proseliti.

