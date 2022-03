Bufera Gf Vip: Polizia arresta gieffino. Squalificato dal gioco, lui sbotta: “E’ successo un casino, ho paura”. Fan sotto choc

In queste ore non si fa altro che parlare dell’episodio capitato ad un ex concorrente del GF Vip. Stiamo parlando di Denis Dosio, giovanissimo influencer che partecipò alla quinta edizione del reality dove fu squalificato per una discussa bestemmia. Il ragazzo si è reso protagonista di una situazione che è diventata virale sul web ma che ha fatto preoccupare molto i suoi fan. Non a caso, Denis sarebbe stato portato via dalla polizia dopo essere stato beccato nudo con un altro ragazzo in un bosco.

GF Vip: Dosio preoccupa i suoi fan

Seguitissimo sui social network, specie su Instagram, Denis Dosio ha fatto preoccupare i suoi fan. Mentre si dirigeva a realizzare uno dei suoi video, l’ex concorrente del Gf Vip ha fatto un video in cui appariva preoccupato: “E’ successo un ca**o di casino. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci. Spero la seconda!”. I circa 900mila followers che seguono l’influencer si sono messi in allarme cercando di capire cosa stesse succedendo. Dopo un paio di ore, arco di tempo in cui Denis non ha condiviso più nulla, un utente privato avrebbe intercettato il giovane ragazzo.

Denis portato via dalla polizia?

Stando a quanto testimoniato dall’utente privato che avrebbe visto Denis Dosio in quelle frenetiche ore, sarebbe venuto fuori il motivo di quella storia su Instagram. Spunta, infatti, una foto in cui l’ex concorrente del Gf Vip è nudo in un bosco insieme ad un altro ragazzo. Non si comprende cosa sia successo, ma pare proprio che nell’immagine Denis abbia i pantaloni calati. Secondo i rumors del web, l’influencer si sarebbe recato in quel luogo per girare uno dei suoi video su Onlyfans, l’ormai celebre piattaforma senza censura in cui molti utenti si iscrivono per vedere e pubblicare comprando o vendendo contenuti spesso piccanti.

La conferma del ragazzo

Dopo attimi di silenzio e voci di corridoi in cui emergevano ogni ipotesi plausibile, Denis Dosio si è rifatto vivo in possesso del suo cellulare. Il ragazzo è apparso piuttosto spaventato e affermato proprio su Onlyfans: “La polizia ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà adesso e nemmeno cosa faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura”.

Stando alle ultime notizie, l’ex partecipante del Gf Vip e il suo compagno, anch’esso OF creator, dovrebbe cavarsela con una multa piuttosto salata. Tuttavia, non si esclude una trovata pubblicitaria per vendere a buon prezzo il video in questione. Intanto molti fan del Gf Vip sono in ansia per i loro beniamino. Pare che lo stesso Signorini sia rimasto turbato dalla notizia.

