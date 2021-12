bufera-gf-vip,-scoppia-la-rissa,-autori-spengono-le-telecamere-e-chiudono-tutto.-mai-successo-prima,-il-video-choc

Lungo il pomeriggio di sabato 11 dicembre è andato in scena lo psicodramma di Alex Belli al GF Vip, che ha fatto volare calci, pugni e insulti. Una situazione che è finita fuori controllo, con la regia del reality show costretta a far calare la censura sull’intera Casa. La rabbia dell’attore parmense è esplosa dopo che nella dimora di Cinecittà gli autori del programma hanno fatto arrivare a tutti i concorrenti dei messaggi da parte di persone a loro care. L’unico a non aver ricevuto nessuna clip è stato Alex Belli, che non ha preso affatto bene la situazione. Nessun messaggio, né da parte di Delia né da parte dei suoi parenti. Niente di niente.

Dopo che è montata in lui la collera, si è diretto verso la porta rossa, sferrandole addosso calci e pugni, conditi da insulti. “Fanc…lo. Gioco di m…daaa”, ha urlato con ferocia. Le grida sono rimbombate in tutta la Casa del GF Vip. “Apritemi la porta, vi giuro che se non aprite la porta vado fuori di testa”, ha ringhiato. Soleil l’ha rimbrottato con un flebile “è inutile fare queste scenate, che teatrino”. “Non sono scenate, me ne vado a fan…lo”, la risposta urlata a squarciagola da Belli.

La regia ha poi provveduto a levare le inquadrature dall’attore. Non solo: la censura è calata su tutta la Casa del GF Vip. Infatti, a tutti gli inquilini inquadrati che hanno parlato della faccenda sono stati silenziati i microfoni. Qualcosina è però sfuggito. “Non capisce adesso cosa sta succedendo fuori, prima pensava di aver tutto sotto controllo”, il commento di Valeria Marini.

Si è inoltre capito che Alex non ha abbandonato il GF Vip, almeno per ora. Dopo la sfuriata è stato chiamato in confessionale dove è rimasto per molti minuti. Nelle ultime ore l’attore sembra anche essere provato per aver perso in parte l’appoggio di Soleil. Resta poi da districare la ‘questione Delia Duran’, paparazzata a baciare un altro uomo. Bacio fake o meno, la vicenda non è stata per niente una bella pubblicità per la coppia. QUI IL VIDEO DELLA SCENATA

GF Vip, Aldo Montano lascia: la confidenza a Manila Nazzaro

Per quel che invece riguarda il percorso dei concorrenti nello show, che durerà fino al 14 marzo 2022, per il momento l’unico che ha le idee chiarissime sul da farsi è Aldo Montano. Lo schermitore lascerà la Casa più spiata d’Italia del Gf Vip: lo ha confidato in una chiacchiera a Manila, spiegandole che il suo mondo non è la tv bensì lo sport, dove lo attendono nuove sfide.

