bufera-gf-vip,-signorini-caccia-alex-belli-dallo-studio-e-fa-intervenire-le-guardie.-scoppia-il-caos-dietro-le-quinte

Alfonso Signorini caccia Alex Belli dalla diretta del GF Vip. Alfonso Signorini non le manda a dire ad Alex Belli che, confronto dopo confronto con Soleil Sorge e Delia Duran, sembra perdere i pezzi del suo teatrino. Si litiga in puntata con Alex Belli che, nonostante la premessa di perseguire la “linea del silenzio”, interrompe a più riprese Signorini per dire la sua. E così Signorini decide in diretta di cacciare Alex Belli dallo studio.

Alex Belli cacciato fuori dallo studio del GF Vip: Signorini furioso

“Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte“, tuona Alfonso Signorini mentre Alex Belli viene cacciato dallo studio proprio da Signorini. Il tutto si è consumato in diretta al Grande Fratello Vip, proprio mentre di Alex Belli è di nuovo al centro della scena con il suo continuo teatrino tra anelli e lettere, Soleil e Delia. Dentro la Casa Soleil confessa di essersi sentita dire “ti amo” da Belli, Delia alterna lacrime e risate, volontà di stare tutta la vita con Alex a quella meno idilliaca con tanto di “devi scegliere ciccio”.

In tutto questo Alex è in studio e continua a ribattere colpo su colpo, interrompendo Signorini, parlando sopra altri indistintamente. E Signorini, che già lo aveva “sbugiardato” pochi minuti prima facendolo crollare su cosa è accaduto sotto le coperte con Soleil, non gli fa più sconti: “Stasera avevi scelto la linea del silenzio e ma mi stai rendendo impossibile lavorare“. Dapprima l’ammonimento ma di fronte al moto ondoso di Belli, Signorini si appella agli autori chiedendo di allontanare Belli dallo studio che violentemente abbandona da sé, tra improperi e gestacci.

Alex Belli cacciato dallo studio del Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini: “Vattene fuori”

Anche quest’ultima puntata del GF Vip 6 è stata incentrata sul famoso triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. In questa occasione il popolare attore ha più volte rivelato di essere stato frainteso sia stasera in puntata che sui social. Ad un certo punto Alex Belli è andato in escandescenza, tanto che Alfonso Signorini ha perso la pazienza: “Alex credimi stai rendendo il mio lavoro davvero difficoltoso…” L’attore si è però subito difeso asserendo di non gradire il fatto che stiano cercando di mettergli parole in bocca che non ha mai detto. Alfonso Signorini ha quindi cacciato dallo studio del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli perchè ha dichiarato in puntata di non poter lavorare in questo modo: “Autori lo accompagnare fuori dallo studio per piacere? Io non posso lavorare in questo modo, scusatemi…Vattene fuori!”

Alfonso Signorini furioso con Alex Belli al GF Vip: “Vattene fuori imbonitore”

Alex Belli non ha però aspettato che gli autori lo accompagnassero fuori dallo studio del Grande Fratello Vip 6 andandosene di sua spontanea volontà: “Me ne vado via io…” E Alfonso Signorini, visibilmente adirato, ha iniziato ad urlare contro Alex Belli, il quale è sempre al centro delle attenzioni: “Vattene fuori bravo…Imbonitore…vai a fare l’imbonitore da un’altra parte…Vattene…” E il pubblico in studio al GF Vip 6 ha applaudito Alfonso Signorini, che ha dichiarato di credere non sia davvero possibile lavorare in questo modo.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sbotta: “Ci vuole rispetto”

lfonso Signorini, dopo che Alex Belli ha abbandonato lo studio del GF Vip 6 in aperta polemica con la produzione, si è limitato a dire di credere ci voglia comunque rispetto soprattutto nei confronti dei telespettatori: “Ci vuole rispetto per il pubblico…Ribadisco che non si può lavorare cosi…” Alex Belli tornerà in studio tra poco? I due si chiariranno?

