Bufera Gf Vip, Signorini fa fuori le due opinioniste: “Ci ha cacciato all’improvviso, Ecco perché”. Fan sotto choc

Grande Fratello Vip: Signorini le ha fatte FUORI. Nessuna spiegazione. Il GF Vip è tornato in onda ieri sera ma che fine hanno fatto le due opinioniste popolari, grandi protagoniste del reality show? Ieri sera in prima serata è tornato in onda il reality show di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini nella nuova stagione che si sta rivelando pieno di colpi di scena. Che fine hanno fatto le due opinioniste del popolo presenti in studio in una sola puntata e mai più tornate? Cerchiamo di scoprirlo. Le due signore erano in effetti veramente simpatiche.

GF Vip, che fine hanno fatto le opinioniste popolari?

Il GF Vip è andato in onda ieri sera con la prima puntata della nuova settimana di Canale Cinque. Alfonso Signorini ha di nuovo magistralmente condotto la puntata ricca di colpi di scena. Ma la domanda che tutti si stanno ponendo è: che fine hanno fatte le due grandi sorelle? La verità sulle simpatiche signore che erano in studio non è stata detta in puntata. Cerchiamo di capirne di più.

A suscitare il grande interesse del pubblico da casa è stata l’assenza dopo solo una puntata di Rosella e Adriana le due opinioniste del popolo che per una sola serata erano stato affiancate a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste del GF Vip. Ebbene pare che la scelta sia stata presa male dal pubblico che proprio sulle due donne si era espresso anche sui social in modo molto negativo.

In particolare non era piaciuto che le due signore esprimessero anche giudizi sull’aspetto fisico delle concorrenti. Le opinioniste aveva infatti bollato Lulù, che sta vivendo una relazione con Manuel, come “brutta”. Cosa che aveva messo in crisi la ragazza e non era piaciuta al pubblico a casa. Due signore non famose a dare giudizi non servono al GF Vip? Questo ha spinto la produzione a decidere di farne completamente a meno lasciando solo le due opinioniste famose che hanno già regalato tante soddisfazioni a tutti con i loro battibecchi.

“Saluto le nostri grandi sorelle che questa sera le opinioniste del popolo sentivano troppa nostalgia del loro divano di casa e ci stanno guardando” cono queste parole il conduttore e giornalista aveva aperto la puntata precedente su Canale Cinque. Lo ha fatto parlando appunto delle opinioniste del popolo che a quanto pare sono state un vero flop. Si tratta di un qualcosa che ha allontanato gli spettatori, piuttosto che coglierne la simpatia. Insomma, le due nonnine staranno a casa. Arriverà qualche altro a fare da spalla ad Alfonso Signorini? Ci aspettiamo qualche altra donna, oppure un uomo… Diciamo che il Gf Vip quest’anno ha proprio bisogno di uno SPINTONE…

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bufera Gf Vip, Signorini fa fuori le due opinioniste: “Ci ha cacciato all’improvviso, Ecco perché”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.