Bufera Gf Vip, Signorini lascia il programma e si scaglia contro la produzione: “Così non vado avanti, è successa una cosa troppo brutta”

GF Vip, diretta fuori controllo: Lulù fa nera Soleil, Miriana inchioda Katia

Ieri notte è stata davvero una puntata assurda del GF vip. Signorini ha letteralmente perso la pazienza e ha minacciato di lasciare la conduzione se la produzione non prenderà provvedimenti contro i ragazzi di questa edizione “saccenti e maleducati”. La sfuriata di Signorini è avvenuta dopo le nomitation, che sono state tra le più dure e confusionare nella storia del programma. Ma non solo la serata è davvero finite male ma durante l’intera diretta sono volate parolacce e insulti tanto che Signorini non è riuscito a tenere a freno le lingue dei suoi vipponi, che l’hanno stoppato più di una volta. Ma vediamo cos’è successo di grave

Si accendono gli scontri nella prima diretta del 2022 al Gf Vip. Ieri sera, lunedì 3 gennaio, Katia Ricciarelli è stata protagonista di un momento di forte tensione nella Casa di Cinecittà. Ma non solo lei, anche Miriana Trevisan, le Selassié e Soleil Sorge. In questa settimana, parlando con Manila Nazzaro, si è lasciata andare ad alcune espressioni poco carine sulle principesse. Le sue parole non sono passate inosservate, tanto che è finita nella bufera mediatica.

Il tutto è accaduto dopo la puntata della scorsa settimana, quando Manila ha avuto modo di leggere un messaggio con cui Clarissa Selassié la accusava sui social di essere una persona falsa. La conduttrice è rimasta profondamente delusa, tanto che non è riuscita a trattenere le lacrime. Lulù e Jessica hanno riflettuto molto sulle parole della sorella fuori dalla casa del Gf Vip. In effetti, entrambe non hanno potuto non pensare che Clarissa avesse avuto le sue motivazioni per cambiare idea su Manila una volta uscita dal reality.

Ed ecco che ieri sera Signorini ha affrontato la questione facendo nascere una nuova polemica su Katia Ricciarelli, che starebbe violando il regolamento del Gf Vip. Tornando agli scontri di ieri sera in Casa, dopo aver ascoltato le ultime affermazioni della cantante lirica, Lulù ammette di non sentirsi toccata. Jessica, invece, si dichiara contenta per il percorso che stanno facendo e per i valori che starebbero trasmettendo. La loro calma, però, porta Signorini a scuoterle un po’: “Quelle sono frasi pesanti, non è che potete prenderle alla leggera”.

Il conduttore del Gf Vip si riferisce chiaramente alla parola ‘carogna’, che Katia ha riservato a tutte e tre le sorelle. Jessica e Lulù continuano a difendersi e Manila torna sul messaggio condiviso da Clarissa: “Quel post lì è stato un post violento. Qualsiasi cosa sia stata detta qua dentro non giustifica quello”. Ma Signorini ne vuole sapere di più, soprattutto dalla stessa Ricciarelli. Le chiede, dunque, il motivo per cui ha definito in quel modo le sorelle Selassié. La cantante si infastidisce per il tono usato dal conduttore e lo fa notare: “Scusami Alfonso, dire carogne con questo tono…”. Il padrone di casa non ci sta e ribatte: “Vabbé l’hai usato tu questo termine. L’hai detto tu”.

Molte volte i telespettatori hanno accusato il conduttore del Gf Vip di essere di parte e di voler intenzionalmente proteggere Katia, senza mai andarle contro. Stasera Signorini si mostra abbastanza infastidito dall’atteggiamento della cantante lirica. Clarissa entra poi in Casa per avere un confronto con Katia e Manila, non arrivando però a un chiarimento. Infatti, le due gieffine restano nella loro posizione, così come la Selassié.

Caos al Grande Fratello Vip 6: Lulù vs Soleil, Katia vs Miriana

Ieri sera al GF Vip 6 non sono mancati i colpi di scena. Dopo tali discussioni, durante la pubblicità, si sono accesi gli animi anche di altri concorrenti. “Stai zitta cretina”, esce dalla bocca di Lulù, che si scontra con Soleil Sorge. E ancora: “Vai a scuola che non sai un ca..o della vita, imbecille”. Ma il momento clou arriva quando si infiammano Katia e Miriana Trevisan. Ancora una volta, la cantante lirica non riesce a frenare la sua rabbia e si scaglia con parole molto dure sulla showgirl.

Inizialmente, Miriana prende le difese delle Selassié e annuncia di volersi dissociare dalle affermazioni della Ricciarelli fatte nella casa del Gf Vip, così come si allontanò dalle frasi di Clarissa la scorsa settimana. Le sue parole non vengono prese bene da Katia, a cui sfugge la situazione di mano. “Sono stanca delle bugie, non ne posso più”, dichiara mentre parla con Signorini. “Tu saresti madre? Allora stai attenta a come ti comporti”, afferma con rabbia la Ricciarelli rivolgendosi alla Trevisan.

Quest’ultima resta senza parole di fronte a queste pesanti parole. “Sì, sempre sono una madre. Ragazzi io me ne vado, mi fa schifo questa cosa”. Miriana appare profondamente provata, tanto che lascia il salotto del Gf Vip seguita dai suoi amici. C’è talmente tanta confusione che Alfonso Signorini fatica a riportare la calma in diretta. La maggior parte del pubblico in questo momento disapprova completamente l’atteggiamento di Katia.

