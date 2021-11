Bufera Gf Vip, Signorini nei guai. Il fuorionda gli costa il posto. La Endemol prende provvedimenti, Il comunicato choc

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 15 novembre 2021, Alfonso Signorini ha fatto un clamoroso scivolone parlando dell’ aborto. Giucas Casella aveva lanciato l’ argomento parlando della sua cagnolina Nina e il conduttore in risposta ha pronunciato la seguente frase che ha scatenato una bufera mediatica: “Noi siamo contro ogni forma di aborto anche quello dei cani”, che minerebbe la libertà di autodeterminazione delle donne.

A distanza di poche ore dall’ accaduto la casa produttrice del Grande Fratello Vip: la Endemol Shine, ha ritenuto opportuno emettere un comunicato che va contro Signorini. “Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’ aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione […]”.

Insomma uno scivolone che ha costretto la Endemol a porsi contro le dichiarazione di Signorini. Ma le polemiche non si sono placate. Alfonso Signorini si assicura la vetta delle tendenze su Twitter in qualità di “argomento più dibattuto” di queste ultime ore per una frase pronunciata dal conduttore ieri sera nel corso della 19esima puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Una frase che non passa inascoltata nonostante il contesto a farle da sfondo fosse dei più leggeri.

Alfonso Signorini e la frase contro l’aborto in diretta al GF Vip

Ancora una puntata di piccanti scontri, frecciatine ma anche tante risate al Grande Fratello Vip: una 19esima diretta che ha visto protagonista indiscusso Giucas Casella, fresco di compleanno e ancora tronfio dei festeggiamenti. Arriva in casa per salutarlo il figlio James, molto riservato e impacciato davanti alla telecamere, e arriva anche l’esilarante telefonata di Mara Venier. Giucas protagonista alterno poi di “feste a sorpresa” fuori dalla Casa, come quella organizzata dalla sua famiglia riunitasi per l’occasione attorno ad una torta con 72 candeline, ma anche di momenti più divertenti come il video della sua cagnolina fresca di visita dal veterinario.

Lo scherzo della cagnolina incinta a Giucas Casella

Una visita “fasulla” dal momento che si tratta di uno scherzo architettato dagli autori del Grande Fratello Vip che da settimane stanno prendendo in giro Giucas Casella facendogli credere che la sua dolce e piccola cagnolina sia rimasta incinta di un cane di grossa taglia. Dapprima la notizia la settimana scorsa e ora le ecografie, arrivate ieri sera, circa la gestazione di ben 7 cucciolini. Uno scherzo ben studiato che sta dando da pensare a Giucas Casella, dubbioso. E proprio in questo contesto arriva la frase di Alfonso Signorini, intenzionato a continuare a reggere la messinscena dello scherzo.

“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma“

“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma tra l’altro quindi, anche quello dei cani non ci piace“, una frase che non può passare inosservata, una frase che lascia filtrare un messaggio ben chiaro che chissà se, alla luce della polemica che si sta riversando sui social, verrà nuovamente filtrata da questo imperante no politically correct che sta facendo da scudo a Signorini. E ancora una volta, all’indomani della puntata del Grande Fratello Vip, ci si trova a chiedersi se davvero si può dire tutto, nel mondo in cui viviamo, senza che nessuno debba risentirsi.

Polemica sui social, polemica su Twitter, rimproveri per Signorini e in lontananza un eco che torna a risuonare, quello di chi vorrebbe il direttore di Chi lontano dalla televisione e dal Grande Fratello Vip imputandogli le colpe della “decadenza”. Davanti all’esternazione di Signorini sull’aborto, non tace nemmeno Selvaggia Lucarelli che su Instagram, con 127 parole, smonta il conduttore e lo redarguisce:

“Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il Paese né il corpo delle donne – commenta duramente Selvaggia Lucarelli – E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che ‘Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!’. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo“.

