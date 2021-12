Bufera GF Vip, Sonia Bruganelli fatta fuori da Gennaio. Ecco chi la sostituisce. Lei Sbotta: “Mancanza di rispetto”

Ieri sera durante la diretta del GF Vip c’è stata una discussione tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, che a quanto pare ha deciso di abbandonare la trasmissione. In realtà, c’è ancora molta confusione in merito alla vicenda: la moglie di Paolo Bonolis ha avuto diverse reazioni. Subito dopo la discussione ha abbandonato lo studio, per poi tornare dopo 40 minuti senza però rivolgere la parola al presentatore. Che, in un momento di buio pubblicitario, l’ha portata con se in camerino per cercare un chiarimento. Intanto il popolo del web si è scatenato.

Tra tutti, Selvaggia Lucarelli ha postato lo screen shot di una storia di Sonia Bruganelli che recitava così: “Chi ti manca di rispetto non si merita neanche un minuto del tuo tempo. Me ne torno a casa dai miei figli”. Secondo Deianira Marzano, però, lo screen sarebbe un fake, dal momento che questa storia non sarebbe mai comparsa sul profilo dell’opinionista. Intanto, i diversi esperti di gossip ipotizzano l’abbandono dell’ambita poltrona del GF Vip a partire da gennaio. Questo è almeno quello di cui sembra essere convinto Edoardo, sempre molto informato su quel che accade dietro le quinte dei reality show. ( continua dopo la foto)

Tutto è accaduto a causa di Alex Belli, il personaggio più controverso di questa edizione che sicuramente è riuscito a far parlare di se l’Italia intera. E’ stato nel mezzo di una discussione con Sonia Bruganelli che Alfonso Signotini è intervenuto a interrompere il tutto per andare avanti con la puntata. Le parole utilizzate dal presentatore del GF Vip, però, non sono affatto piaciute alla moglie di Paolo Bonolis: “Quando ti dico parla, tu parli; se dico che devi stare zitta, devi stare zitta. Non sei al mio posto, decido io chi può parlare. Come ti do la parola te la levo”.

Sicuramente uno sfogo dettato dalla confusione che si era creata in studio e dalla difficoltà che Alfonso Signorini prova ogni volta a cercare di tener buoni un gruppo di Vipponi inferociti. Allo stesso tempo, c’è da dire che le opinioniste lo seguono sempre con entusiasmo e rispetto, e non è stato carino rivolgersi così a una donna soltanto perché, al contrario dei concorrenti, non urla e non sbraita. “Mi devi lasciar replicare però” sono le ultime parole che Sonia Bruganelli ha detto, prima che le venisse abbassato l’audio del microfono da parte degli autori del GF Vip. Un atteggiamento che ha ritenuto inaccettabile.

Sonia Bruganelli ha lasciato lo studio per un lungo periodo di tempo, lasciando Adriana Volpe da sola a commentare le vicende avvenute dentro la casa del Grande Fratello Vip. Adesso, gli amanti del gossip sembrano convinti che l’opinionista ha deciso di recidere il contratto. A quanto pare, il chiarimento avuto con Alfonso Signorini nei camerini non è andato a buon fine, e i due hanno finito per litigare. Così, a partire da gennaio potremmo vedere un’altra donna al suo posto come opinionista del GF Vip. Già è partito il toto nome e i due personaggi più papabili sono Patrizia De Blank e Stefania Orlando.

