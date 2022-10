Bufera GF Vip, Sonia Bruganelli lascia il posto da opinionista. Il motivo è incredibile, Ecco chi la sostituirà

Sonia Bruganelli lascerà il Grande Fratello Vip per diverse puntate durante il periodo natalizio. Già lo aveva fatto capire la moglie di Paolo Bonolis quando era arrivata in studio Adriana Volpe per incontrare Giovanni Ciacci. Tra le due subito è scoppiata la scintilla e l’opinionista si era vantata di essere ancora al suo posto sull’ambita poltrona, al contrario della sua ex collega fatta fuori da Alfonso Signorini. Non solo, per rincarare la dose, le aveva proposto di venire a sostituirla quando lei si sarebbe presa le sue vacanze natalizie. Già l’anno scorso, infatti, durante il periodo delle feste la donna è mancata.

A quanto pare anche per questa stagione Sonia Bruganelli non rinuncerà alla sua vacanza in famiglia. Se lei stessa lo aveva preannunciato, sono stati Casa Pipol e Blog Tv a darne l’ufficialità: “Un po’ lo aveva fatto capire la stessa Sonia Bruganelli quando è stata ospite Adriana Volpe: Sonia salterà due tre puntate sotto il periodo natalizio perché non rinuncia a stare con i figli. Già uno, Davide, gioca a Trieste, Adele credo che tra poco andrà a studiare fuori e Silvia vuole i suoi fratelli a casa. Quindi non rinuncia ai figli e questo lo ha voluto mettere in chiaro prima di ogni cosa”.

Ovviamente, è già partito il toto nome riguardo chi prenderà il suo posto: “Verrà sostituita, assolutamente sì, e poi vedremo nelle prossime puntate se riusciamo a capire da chi. Una sostituta o un sostituto”. Sicuramente non sarà Adriana Volpe a prendere il posto lasciato vuoto da Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Voci di corridoio dicono che gli autori si concederanno di risparmiare e cederanno la poltrona da opinionista a una donna che già fa parte del cast: Giulia Salemi. L’anno scorso l’ex gieffina era alla conduzione del GfVip party insieme alla sorella di Tommaso Zorzi.

Evidentemente, Giulia Salemi è riuscita a conquistare la fiducia di Alfonso Signorini e degli autori, che le hanno voluto dare un ruolo tutto nuovo e molto interessante. La donna è diventata la voce dei social e durante la puntata esprime il sentiment nel confronti dei concorrenti. In questo modo i telespettatori hanno assunto ancor più voce in capitolo, perché le loro idee in merito agli accadimenti nel Grande Fratello Vip vengono rispettate e prese in considerazione. E la new entry in studio sta dimostrando di essere completamente in grado di portare avanti il suo lavoro, oltre a incantarci con i suoi outfit.

Giulia Salemi ha portato sicuramente una ventata di freschezza tra Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Staremo a vedere se durante il periodo natalizio il presentatore le concederà anche il ruolo di opinionista. Sicuramente è una bella responsabilità sedere al posto di Sonia Bruganelli, dal momento che Orietta Berti, più che commentare quel che succede nella casa più spiata d’Italia, racconta aneddoti riguardo la sua vita. Molto divertente, ma qualcuno deve pur fare la cattiva. Ne scopriremo sicuramente di più durante le prossime puntate del Grande Fratello Vip.

