Bufera Gf Vip, Spuntano i voti truccati. “Signorini ha deciso chi deve restare e chi no” Berlusconi furioso. “Sostituito”

Ieri sera al Grande Fratello Vip è successo un episodio che ha fatto arrabbiare tantissimi telespettatori e che potrebbe creare non pochi problemi al conduttore del Gf Vip. Signorini ha usato due pesi e due misure per i concorrenti, e in questo modo avrebbe influenzato e non poco le votazioni e le nomination. In particolare a questo comportamento avrebbe svantaggiato le sorelle Selassie. In questa occasione Alfonso si è comportando diversamente svelando in tal modo le sue preferenze e applicando regole diverse per i vip in gara. Ma vediamo cos’è successo.

Due settimana fa durante le nomination Lulù ha impiegato più tempo dei canonici 30 secondi per fare la sua selezione del nominato. Signorini a quel punto ha sgridato duramente la ragazza invalidando anche la sua nomination. A nulla sono valse le contestazioni della principessa che ha denunciato episodi precedenti e misure differenti. Signorini è stato quindi intransigente annullando senza indugio alcuno il suo voto al gf Vip.

Con la ragazza sembra un vero accanimento da parte del Gf Vip. Anche durante la scorsa puntata la giovane ha avuto un evidente attacco di panico e non solo non è stata aiutata ma bensì è stata mandata in nomination d’ufficio, una punizione che non è stata data ad altri nella casa, anche se hanno detto parolacce anche più pesanti. Ma veniamo all’ingiustizia che è accaduta proprio ieri sera durante la diretta del Grande Fratello vip.

Durante le nomination infatti ben due “vipponi” hanno perso tempo nel scegliere il coinquilino da votare e hanno fatto passare i 30 secondi concessi loro. Si tratta di Giucas Casella e di Patrizia Pellegrino. In particolare Casella ha votato la sorella di Lulù, ovvero Jessica. Nonostante l’evidente impasse, Signorini in questo caso non si è scomposto e ha accettato i voti in netto contrasto con quanto deciso nelle scorse puntate del Gf Vip.

Una scelta quella fatta da Signorini che è stata notata da tanti che continuano a vedere nella casa del Gf Vip delle preferenze molto evidenti per alcuni concorrenti rispetto ad altri, cosa che fa anche il conduttore. Preferenze che secondo molti sono consigliate anche alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La seconda in particolar modo patteggia in maniera evidente per Soleil e Alex Belli, i prediletti proprio di Signorini.

La Volpe invece, più diplomatica, nell’ultima puntata ha proprio deluso riguardo l’immunità. In molti sul web chiedevano a gran voce che immune fosse proprio la piccola Selassie che nella puntata di ieri sera del Gf Vip ha mostrato la sua crescita e la sua maturità facendo un discorso molto ragionato sulla sua storia con Manuel. Generalmente tali insegnamenti vengono premiati proprio dalla Volpe ( nella scorsa puntata così fece con la Trevisan ad esempio) ma stavolta non solo non ha reso immune Lulù ma ha dato l’immunità alla sua acerrima nemica Maria Monsé.

Insomma Il Gf Vip pare proprio complottare contro le principesse che infatti sono andate al televoto rischiando di uscire la prossima puntata insieme a Patrizia Pellegrino. In molti dopo aver notato queste preferenze si sono scagliati contro il programma e Signorini chiedendo a gran voce che ci sia più giustizia e neutralità. C’è anche chi ha chiesto di chiudere la trasmissione o di sostituire il conduttore che sembra davvero troppo imparziale.

A quanto si dice anche i vertici Mediaset si starebbero interessando alla questione. Insomma se una delle sorelle dovesse uscire settimana prossima sarebbe una vera ingiustizia programmata. Si spera che il pubblico sia più clemente del GF Vip e decida di salvare le due ragazze che invece al pubblico a casa piacciono davvero tanto. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bufera Gf Vip, Spuntano i voti truccati. “Signorini ha deciso chi deve restare e chi no” Berlusconi furioso. “Sostituito” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.