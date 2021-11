bufera-gfvip,-l’attacco-assurdo-a-maria-de-filippi-in-diretta.-signorini-nei-guai,-vertici-mediaset-furiosi:-“ora-si-chiude”

Nella casa del Grande Fratello Vip qualcuno dei concorrenti ha avuto molto da ridire riguardo un altro dei famosissimi programmi della Mediaset, Uomini e Donne. Dopo che gli anni passati ci sono state molte critiche da parte dei personaggi famosi nominati dai concorrenti, in alcuni casi sfociate anche in querele, la produzione del reality cerca in tutti i modi di non mandare in onda i momenti in cui si parla di altri show o di altri Vip. Per questo, assistiamo spesso a dei cambi di ripresa. Appena gli argomenti trattati sfiorano questi tabù, le telecamere si spostano su altre inquadrature.

Nonostante questo non sono riusciti a nascondere i commenti di una delle concorrenti riguardo Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Sono molti i personaggi televisivi che hanno avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico italiano grazie a questa trasmissione. Nella casa del Grande Fratello Vip c’è attualmente una delle ultime troniste più chiacchierate, Sophie Codegoni. Dopo aver respinto tantissimi corteggiatori, la ragazza ha scelto Matteo Ranieri, ma la loro storia è durata un battito di ciglia. L’opinione pubblica si è schierata con il ragazzo.

Lo stesso staff di Uomini e Donne ha fatto chiaramente capire di essere dalla parte di Matteo, che oggi si trova sul trono di Uomini e Donne, a insaputa di Sophie, chiusa nella casa. La ragazza è in nomination e potrebbe anche uscire durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip che si terrà stasera. In merito a questa possibilità, le sorelle Selassiè hanno avuto da ridire. Chiacchierando tra di loro, hanno infatti sperato che la diciannovenne potesse rimanere all’interno della casa più spiata d’Italia per farsi conoscere meglio dai telespettatori, che tanto l’hanno criticata in precedenza.

“Speriamo che non esce Sophie, guarda. Lei vuole un sacco rimanere. Anche perché questa estate mi ha detto che, tipo, lei ha ricevuto un sacco di odio per questa relazione con questo tizio che non ha funzionato, tipo ‘ammazzeremo tuo fratello’”. Il tizio in questione è proprio Matteo Ranieri, il corteggiatore scelto dalla ragazza a Uomini e Donne. Sicuramente il popolo del web riesce a essere molto crudele a volte e gli haters non hanno limiti, tra minacce e offese. Per una giovane alle prime esperienze col mondo della televisione non deve essere stato affatto semplice.

Ma Sophie Codegoni non demorde e ci ritenta nella casa del Grande Fratello Vip. Alle osservazioni di Clarissa risponde Jessica, la più grande tra le sorelle, che esprime il suo parere nei confronti di Uomini e Donne: “Infatti è per questo che, secondo me, quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Non andrebbe più fatto. Ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando, dopo un mese si lasciano tutti”. Insomma un vero e proprio attacco al programma di punta mediaset della De Filippi che a quanto pare non è piaciuto nè a Queen Mery nè ai vertici Mediaset. Le sue sorelle però non sono state d’accordo. Le hanno fatto notare che, per quanto molte coppie si lascino, ce ne sono altre che hanno avuto il loro lieto fine. Insomma si sa che quando si tocca la De Filippi non finisce sempre benissimo… vedremo quindi cosa accadrà

