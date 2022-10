bufera-gfvip,-patrizia-rossetti-offende-pesantemente-signorini.-scontro-nella-notte,-il-gf-vip-oscura-tutto

Patrizia Rossetti non riesce più a nascondere la sua insofferenza nei confronti di Pamela Prati e durante la notte succeduta alla puntata di ieri sera 6 ottobre, si è sfogata contro la coinquilina. La regina delle televendite è convinta di stare ricevendo diverse ingiustizie da parte di Alfonso Signorini e degli autori del Grande Fratello Vip. In primis quando è stata inserita anche lei nel televoto di punizione per i comportamenti adottati nei confronti di Marco Bellavia. Una sola frase la sua, che le ha fatto ricevere una punizione più dura rispetto a quella degli altri concorrenti e che non ha accettato ben volentieri.

Ma adesso Patrizia Rossetti è scoppiata perché il Grande Fratello Vip ha concesso a Pamela Prati una camera singola, Già da un po’ la donna soffriva il fatto che la Prati si fosse accomodata nel pulmino hippie e trascorresse lì le sue notti. Ma adesso la concessione da parte di Alfonso Signorini l’ha fatta davvero andare su tutte le furie. Così questa notte è scoppiata in uno sfogo molto forte, in cui ha usato parole dure anche nei confronti del presentatore. “Perché lei si merita la camera singola? Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle palle perché mi hanno già rotto i coglioni”.

Patrizia Rossetti contro Pamela Prati e Alfonso Signorini

Ha sbottato così Patrizia Rossetti, cominciando la sua diatriba nei confronti di Pamela Prati e di tutto il Grande Fratello Vip: “Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no non va bene. Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un po’ a fanculo”. Anche Alfonso Signorini non è stato risparmiato dalla rabbia della reginetta delle televendite, che non riesce a credere all’ingiustizia subita. Soprattutto perché afferma di essere convinta che i motivi portati dalla Prati per richiedere la concessione di una camera privata siano completamente infondati. A dir suo la donna dice solo bugie.

“Fa queste scene di merda. La conosco, è una che fa le scene e fa finta di svenire. Se voglio la camera per conto mio non vengo al Grande Fratello, me ne sto a casa mia.” Il momento di rabbia di Patrizia Rossetti non è stato ripreso dalle telecamere del Grande Fratello Vip, ma è stato riportato subito dai suoi coinquilini. La prima a raccontarlo infatti è stata Giaele De Donà: “C’era Pamela che camminava e Patrizia ha cominciato a urlare ‘Ma questa vi sembra una che sta male? Guardatela’”. Insomma, la donna aveva già una antipatia nei confronti della ‘diva’ e adesso non riesce più a nasconderla.

Dal suo canto, Pamela Prati si difende in questo modo: “Non mi conosci e mi hai dato della falsa, mi hai chiamata Belfagor e mi hai mandato a cagare”. Non è la prima volta che la donna viene attaccata da Patrizia Rossetti da quando è iniziato il Grande Fratello Vip. L’ultimo litigio è avvenuto a causa di alcune fette biscottate e di una scatoletta di tonno che la ‘diva’ si era messa da parte, nascondendole in un vaso. Un litigio che ha ridotto la Prati, che adesso si rifiuta di toccare il tonno, in lacrime. Durante l’ultima puntata, mentre tutti i concorrenti si accanivano su Gegia, lei ha nominato proprio Pamela. E’ sicuramente iniziata una guerra nella casa più spiata d’Italia.

