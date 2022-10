Bufera Grande Fratello Vip: Addio ad Antonino Spinalbese. Anche lui lascia la casa. Cos’è successo

La casa del Grande Fratello Vip quest’anno sembra sempre più in bilico. Proprio la settimana scorsa, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il programma ed i suoi coinquilini a poche settimane dalla partenza. Il suo caso è stato ampiamente discusso da tutta l’opinione pubblica italiana. Molti hanno quasi gridato allo scandalo per il modo in cui era stato trattato dagli altri concorrenti. Quella di Marco è sicuramente stata una lezione di vita ed una storia che ha ispirato tutto il nostro paese. Ma a quanto pare non è l’unico ad essere in crisi. Anche Antonino Spinalbese inizia a tentennare.

Ad abbandonare il Grande Fratello Vip nelle ultime ore è stata anche Sara Manfuso. Proprio ieri, durante la diretta, gli animi si sono notevolmente accesi. Alfonso Signorini si è addirittura visto costretto a cacciarla dallo studio, sottolineando quanto le parole della Manfuso fossero solo illazioni poco gradite. Insomma, il programma è iniziato solo da poche settimane e già è stato protagonista di numerose polemiche ed aspri conflitti. Lo stesso Antonino Spinalbese ha polemizzato circa i provvedimenti presi nei confronti di Ginevra Lamborghini per il caso Marco Bellavia.

Sempre dalla puntata del 6 ottobre, il pubblico ha assistito ad un collegamento tra Ginevra ed Antonino. I due erano diventati molto intimi nella casa e sembravano promettere grandi emozioni al pubblico del Grande Fratello Vip. Con la squalifica di Ginevra però, quella che sembrava essere una possibile storia d’amore, è stata totalmente stroncata sul nascere. Spinalbese non ha accettato il fatto che sia stato preso un provvedimento così netto solo nei confronti della Lamborghini, lasciando che in casa rimanessero altri personaggi ugualmente coinvolti.

Antonino si è scagliato soprattutto nei confronti di Gegia, le cui intenzioni, a parer suo, erano di gran lunga peggiori rispetto a quelle di Ginevra. Dopo l’abbandono della casa da parte di Marco e dopo la squalifica di Ginevra, Spinalbese ha confessato di avere parecchie difficoltà a rimanere ancora nella casa del Grande Fratello Vip. Sicuramente le nomination della puntata di ieri sera sono state più spietate che mai e la tensione in casa per quello che è successo negli ultimi giorni è ancora molto forte.

Antonino Spinalbese non è ancora convinto di voler rimanere a lungo nella casa. Ginevra era ormai diventata il suo posto sicuro, qualcuno in cui ritrovarsi tra le mura della casa. La sua assenza lo ha particolarmente scosso e nonostante la ragazza lo abbia incitato a rimanere e a dimostrare quello che vale, Antonino non sembra ancora convinto del tutto. “ Senza di lei è tutto cambiato”, ha dichiarato. Riuscirà a godersi l’esperienza del Grande Fratello Vip o abbandonerà anche lui la casa più spiata d’Italia? Non ci resta che stare a guardare. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Bufera Grande Fratello Vip: Addio ad Antonino Spinalbese. Anche lui lascia la casa. Cos’è successo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.