Bufera Grande Fratello Vip, Confessione choc: “Manuel ha chiesto aiuto alla redazione, non ce la fa più. Ecco che gli fa lei”

Durante questa edizione del Grande Fratello Vip non abbiamo dovuto attendere molto per veder nascere una nuova coppia. Allo stesso tempo, sembra che non dovremo attendere molto per vederla scoppiare. A quanto pare Manuel Bortuzzo non sopporterebbe più le attenzioni di Lucrezia Selassiè, al punto di aver chiesto agli autori del reality un aiuto per uscirne. Il ragazzo sarebbe in seria difficoltà. Se in un primo momento si è lasciato andare alle attenzioni della giovane e all’attrazione fisica, adesso si sente soffocare dalle insicurezze e dalle gelosie di lei, diventata ossessiva.

Questo comportamento, però, scatena nella casa delle dinamiche che non sono piacevoli a vedersi. Da un lato, vediamo una ragazzina che ha completamente perso la testa e che sta combattendo con i suoi problemi di insicurezza. Lulù è stata gelosa, in particolare, di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne molto bella che nella casa del Grande Fratello Vip ha stretto un legame d’amicizia con Manuel. Non solo, Lulù cerca continuamente le attenzioni di quello che ormai reputa il suo uomo, ma lui la evita apertamente. Dall’altro lato, quindi, vediamo un ragazzo lusingato ma desideroso di essere lasciato anche un po’ per conto suo.

Così, assistiamo a scene come quelle dei baci rifiutati. Più di una volta Manuel Bortuzzo ha evitato i baci di Lucrezia Selassiè, utilizzando la scusa del rossetto, che gli sporcherebbe tutte le camicie. In effetti, un altro dettaglio che denota particolarmente le insicurezze della ragazza è proprio il fatto che ogni giorno non si presenta alle telecamere se non perfettamente, e anche un po’ esageratamente, truccata. Nonostante questo, il suo stile particolare sta piacendo molto ai telespettatori del Grande Fratello Vip. Non tutto il male vien quindi per nuocere e siamo sicuri che la ragazza potrebbe dettare moda.

Un altro siparietto che si viene puntualmente a creare tra i due, ormai ex, piccioncini, è quello del letto. Lulù insiste per dormire con il suo Manuel che, dal suo canto, vorrebbe godersi almeno il suo momento di libertà notturno. Per questo il giovane insiste a voler tenere al suo fianco Aldo Montano, con cui ha condiviso le prime notti nella casa del Grande Fratello Vip. Questa decisione indispone parecchio la principessa che non riesce a comprendere come mai il ragazzo che le piace non desideri condividere la notte con lei. Una situazione, questa, che ha diviso il popolo del web.

C’è chi trova Lulù Selassiè decisamente troppo ossessiva, e pensa che dovrebbe lasciare un po’ più di spazio a Manuel Bortuzzo, giunto nel reality per mettersi in gioco e far conoscere se stesso ai telespettatori, non certo per trovare l’amore. Dall’altro lato, i sentimenti della giovane sembrano così sinceri e genuini, dimentichi delle telecamere, che in molti pensano Manuel dovrebbe essere più chiaro. Continuando la relazione in questo modo, la illude e lancia al mondo esterno un messaggio sbagliato. Siamo sicuri che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, stasera, Alfonso Signorini prenderà in mano la questione.

