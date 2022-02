Bufera Grande Fratello Vip, Ex gieffina contro Lorenzo Amoruso “Tutta una farsa, Ecco perché Vuole lasciare Manila, la verità è un’altra”

Il comportamento di Lorenzo Amoruso sta facendo discutere moltissimo i telespettatori del Grande Fratello Vip e non solo. Anche Stefania Orlando, che l’hanno scorso è salita sul podio del reality guadagnandosi il terzo posto, ha avuto da ridire. La donna ha ritrovato il successo grazie alla trasmissione di Alfonso Signorini e adesso è nuovamente un volto della Rai, dove la vediamo spesso come ospite a La vita in diretta e dove ha partecipato a Tale e Quale show. Ma non manca di seguire le dinamiche che stanno avvenendo nella casa più spiata d’Italia, in particolare quella che riguarda Manila Nazzaro.

Negli ultimi giorno il compagno dell’ex Miss Italia, Lorenzo Amoruso, si è detto molto deluso del comportamento della sua donna e indeciso sul continuare o meno questa relazione. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente mi sono sbagliato, mi prendo il mio tempo per riflettere”. Parole che avevo lasciato tutti sorpresi, dal momento che durante il percorso di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip i due hanno decantato moltissimo il loro amore, convincendo tutti i telespettatori.

Sono in molti a pensare che Lorenzo Amoruso potrebbe aver scritto queste parole appositamente per fare audience e attrarre l’attenzione del pubblico sulla sua compagna. Più crei dinamiche più resti nella casa, e questo sembra un modo molto efficiente di ottenere l’occhio dei riflettori. Negli ultimi periodi, da quando si è rotto il suo legame con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, il ruolo dell’ex Miss Italia al Grande Fratello Vip è stato molto ridimensionato e probabilmente l’ex calciatore vuole correre ai ripari dall’esterno. A dare voce ai dubbi sul suo comportamento è stata proprio Stefania Orlando.

“Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna. Alex Belli insegna”. Parole dure quelle dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip nei confronti di Lorenzo Amoruso, ma è anche vero che sono in molti ad aver fatto questo pensiero. In effetti, il comportamento di Belli ha portato la sua Delia Duran a essere la prima finalista del reality, pur essendo entrata da pochissimo. Una preferenza che mai era accaduta prima d’oggi, poiché di solito vengono portate avanti le persone che stanno in quella casa sin da settembre.

Lorenzo Amoruso non è rimasto zitto davanti le parole di Stefania Orlando e ha replicato con un’altra storia su Instagram: “Il problema di oggi è che si vive in un mondo al contrario, dove più sei stronzo e più ottieni, e dove la bontà e altruismo vengono scambiati per falsità e i più furbi se ne approfittano. Un mondo in cui la maleducazione è considerata la normalità e la gentilezza una debolezza. Un mondo al contrario dove io non mi ci ritrovo più. Provo solo una gran vergogna per quello che siamo diventati. Respect”. Siamo sicuri che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini affronterà l’argomento.

