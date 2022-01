Bufera Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli smaschera Alfonso Signorini “Ecco come manipola tutti e chi farà vincere” Fan insorgono

Le polemiche sul Grande Fratello Vip e sul suo presentatore si stanno facendo sempre più accese e adesso anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta per dire la sua. La giornalista è ormai famosa per la sua lingua biforcuta, per parlare senza mezzi termini e sentenziare sull’operato altrui. Facile, considerando che lei non si è mai messa realmente in gioco, ma anche coraggioso perché si è messa contro tutto il mondo dello spettacolo, chi prima chi dopo. Soprattutto questo ha contribuito alla realizzazione del suo personaggio che, seppure un po’ acido e presuntuoso, piace.

Quest’anno è stata la reginetta di Ballando con le Stelle con le sue eccentriche pettinature e probabilmente il talent di Milly Carlucci sarà un trampolino di lancio per una carriera televisiva. Intanto, Selvaggia Lucarelli continua a scrivere e a giudicare i comportamenti e l’operato degli addetti al mondo dello spettacolo. Oggi, a finire sulla punta della sua penna è Alfonso Signorini e il suo modo di condurre il Grande Fratello Vip, criticato ormai da molti. Già durante la scorsa edizione il direttore di Chi venne molto criticato per le sue scelte e il suo modo di gestire i Vipponi nella casa più spiata d’Italia.

Ma quest’anno sta andando oltre ogni limite. E’ evidente che l’uomo ha le sue preferenze e non fa nulla per nasconderle. Del resto, il presentatore è un uomo amante del gossip e svolge questo lavoro con molta passione e partecipazione. Forse è proprio questa la chiave del successo ottenuto dal reality negli ultimi anni. Ma i sentimenti e le opinioni di Alfonso Signorini sono decisamente troppo in vista. Questo non va bene, dal momento che in qualità di presentatore funge anche il compito di moderatore delle liti e dinamiche che accadono al Grande Fratello Vip. Il suo compito dovrebbe essere quello di dare la stessa possibilità di parola a tutti i concorrenti.

E’ lui infatti a scegliere i tempi televisivi, a dare e a togliere la parola, a scegliere su chi concentrarsi maggiormente. Ma non lo fa in egual misura e predilige sempre alcune Vippone in particolare che sono evidentemente le sue preferite. Alfonso Signorini lascia moltissimo spazio a Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, che pensano ormai di essere padrone al Grande Fratello Vip e continuano a imperversare sugli altri coinquilini per poi nascondersi dietro le sue gonnelle. Tanto, è chiaro che nelle puntate della prima serata non vengono mostrate le loro cattiverie, ma viene messo molto in luce il loro punto di vista.

Proprio questo, probabilmente, ha permesso all’influencer di ottenere il consenso del televoto per moltissime puntate. Ma i telespettatori seguono anche le dirette quotidiane del Grande Fratello Vip e si sono resi conto della mancanza di obiettività delle clip. Selvaggia Lucarelli, leggendo i vari commenti sui social, ha dato la sua sentenza: “Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti. Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa”.

