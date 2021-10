bufera-grande-fratello-vip,-soleil-confessa-tutto:-“abbiamo-un-copione,-ecco-chi-deve-provarci-con-manuel”-signorini-nei-guai

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip sono accadute scintille. In particolare, Sophie Codegoni è stata accusata di essere entrata nella casa con l’intento di conquistare Manuel Bortuzzo soltanto per piacere al pubblico. A muovere le accuse è stata Soleil Sorge. Le due ragazze ieri hanno litigato violentemente. Tutto è accaduto a causa della simpatia che si è creata tra le ex tronista di Uomini e Donne e Gianmaria Antinolfi, imprenditore ed ex fidanzato proprio di Soleil che, evidentemente, non ha ben digerito questa situazione e ha accusato i due di farsi gli occhi dolci soltanto per strategia.

Tutto è sfociato in una forte lite tra le due bionde, con Gianmaria che silenziosamente restava a guardare, senza prendere le parti di nessuna delle due. Le accuse sono volate nella casa del Grande Fratello Vip e le due ragazze se ne sono dette di tutti i colori. Era evidente che una antipatia già aleggiava nell’aria. Antipatia che è scoppiata tutta ieri sera, davanti ai telespettatori entusiasti. In molti sperano che Sophie Codegoni riesca a tenere testa a Solei Sorge, che finora ha sempre provocato discussioni. Ma, col suo carattere arrogante, riesce anche sempre ad avere l’ultima parola.

Sappiamo che nella casa del Grande Fratello Vip c’è chi si comporta spontaneamente e chi invece segue delle precise strategie. E’ normale e fa parte del gioco. Spetta ai telespettatori decidere quali tra i concorrenti sono più sinceri e genuini. Ieri sera abbiamo visto le due donne accusarsi a vicenda. Ci vorrà del tempo prima di venirne a capo e capire la verità. Ma vediamo che si sono dette. Soleil Sorge ha accusato Sophie Codegoni di essere entrata nella casa più spiata d’Italia con l’intenzione di conquistare Manuel Bortuzzo e di scalzare la principessa Lulù che le avrebbe solo rovinato e ritardato i piani.

In effetti, la giovane principessa prova una forte gelosia nei confronti della ex tronista di Uomini e Donne e questo ha dato man forte alle parole di Soleil Sorge: “Vogliamo parlare di te che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi, riferimento chiaro a Fabrizio Corona. Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c’è stata un’interferenza? Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto?” gravissime accuse al Grande Fratello Vip.

“Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel. Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola”. Insomma, Soleil Sorge sembra essere convinta che Sophie Codegoni sia entrata nel Grande Fratello Vip solo per recitare una parte e ottenere il successo. Ma è stata ricambiata con la stessa moneta. Le due donne si sono mosse accuse molto simili. Chi avrà ragione? Sicuramente, Soleil riesce a interferire e mettersi in mostra nel modo migliore. Allo stesso tempo risulta però arrogante e anche un po’ cattiva. Sophie insiste nel voler fare la santarella, ma in realtà agli occhi del pubblico sembra un po’ gattamorta. Chi conquisterà il favore dei telespettatori?

