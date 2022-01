Bufera Grande Fratello Vip, Super vip sbattuta fuori ancora in pigiama. “Non ho neanche salutato, Denuncio Mediaset”. Fan sotto choc

Una ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di denunciare la Mediaset per il trattamento ricevuto nel reality show. Stiamo parlando di Alda D’Eusanio, che ha preso parte all’edizione dello scorso anno. La casa più spiata d’Italia è stata seguita da milioni di telespettatori, consacrando il successo di Alfonso Signorini come presentatore. Ma molti dei Vipponi sono stati squalificati in corso d’opera, a causa di un politically correct operato con estrema rigidità. Per questo, il direttore di Chi e la produzione hanno deciso di cambiare completamente e di permettere ai concorrenti in gara di esprimersi come meglio desiderano.

Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti di quei personaggi del mondo dello spettacolo che sono stati mandati via. Alda D’Eusanio è stata molto corteggiata per prendere parte al Grande Fratello Vip, ed è entrata nella famosa casa soltanto quando la trasmissione stava per volgere al suo termine. La sua presenza però è durata un battito di ciglia, a causa di alcune sue dichiarazioni che hanno coinvolto anche personaggi del mondo dello spettacolo. La giornalista e conduttrice è stata anche citata in giudizio. Laura Pausini l’ha denunciata per le accuse di violenza domestica che avevano coinvolto anche il suo partner, Paolo Carta.

Adriano Aragozzini, produttore discografico, le ha chiesto un milione di euro di danni per avergli attribuito la distruzione artistica di Mia Martini. Su entrambe le vicende Alda D’Eusanio si giustifica dicendo che si trattava di pettegolezzi risaputi nel mondo del piccolo schermo, semplicemente non portati alla luce. “In nessuno dei due casi era farina del mio sacco”. Ma non dimentica il modo in cui è stata cacciata dal Grande Fratello Vip. La giornalista non ha potuto prendere parte alle serate in diretta, mentre agli altri concorrenti è stato proibito anche di fare semplicemente il suo nome.

Oltre alle denunce a suo carico, Alda D’Eusanio ha visto 40 anni di carriera sfumare completamente. Dopo gli episodi accaduti al Grande Fratello Vip, nessuno l’ha più chiamata a lavorare. Non solo la Mediaset, anche i direttori della Rai le hanno completamente voltato le spalle. La sua scelta di partecipare al reality show è stata sicuramente deleteria. Per questo la donna ha deciso di agire lei stessa per vie legali contro la rete: “Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio. Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai, per quale motivo?”

Ma Alda D’Eusiano non vuole arrendersi: “Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera”. Non aiuta vedere che quest’anno al Grande Fratello Vip è stata adottata una politica molto meno rigida, soprattutto nei confronti di una delle concorrenti: “Per Katia c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate!” Come andrà a finire questa storia?

