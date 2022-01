Bufera Grande Fratello Vip, Tutta la verità su Miriana e le scarpe da 30 mila euro. Parla l’ex: “Le pagavo anche i social. Ecco chi è davvero”

Pago è intervenuto riguardo quello che è successo al Grande Fratello Vip nei confronti di Miriana Trevisan, sua ex moglie con cui ha avuto un figlio. I due, seppur divorziati, hanno un bellissimo rapporto. Lo abbiamo visto quando il cantante è giunto nel giardino della casa più spiata d’Italia per darle forza, rincuorarla su quanto è amata dagli italiani, ricordarle di continuare a ballare. Un incontro emozionante che ha fatto credere ai telespettatori che tra loro due ci fosse ancora del tenero. E anche oggi l’uomo non ha paura di scendere in campo per prendere le sue difese.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha deciso di mostrare una clip molto scottante. Giacomo Urtis raccontava a Soleil Sorge che Miriana Trevisan si era fatta regalare da un suo amico delle scarpe dal valore di 30mila euro, ed entrambi commentavano quando il suo fosse un comportamento da mantide, l’insetto donna che mangia l’uomo dopo un rapporto. Parole molto dure che hanno innescato un grande litigio all’interno della casa e che oggi hanno portato Pago ad intervenire tramite i canali social. ( continua dopo la foto)

“Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dai nostri legali già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più soprattutto nei rispetto di nostro figlio. Pago”. Il bambino è stato più volte tirato in ballo, sia da Soleil Sorge ma anche da Katia Ricciarelli, che hanno accusato più volte la ex soubrette di non avere lei stessa nei confronti della sua famiglia che la guarda da casa.

Tutto questo per un bacio scambiato con un altro concorrente. La lotta che stiamo facendo noi donne per l’emancipazione non vale a nulla, nel momento in cui al Grande Fratello Vip si lanciano messaggi di tale cattivo gusto. Da parte di personaggi che, ahimè, sono d’esempio per i loro follower. La stessa Soleil Sorge, prima tra tutte a criticare Miriana Trevisan, è una influencer. Lei che trova il bacio della nemica così grave ma non trova grave gli scambi di effusione con un uomo sposato. Insomma, per alcuni Vipponi che raccontano belle store, ce ne sono altre che ne raccontano di pessime.

Intanto, Giacomo Urtis ha dovuto chiedere scusa a Miriana Trevisan ma non si arrende. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, non contento della brutta figura fatta, è tornato sull’argomento e ha insistito dicendo che le sue parole erano veritiere. “Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto. Amore io ho raccontato dei dati di fatto. Non è che ho pensato altro o giudicato. Mica l’ho criticata o giudicata per quello che è successo. Sono dei dati di fatto, mica è per forza sbagliato. Magari non lo dovevo dire, però l’ho detto. Sono cose che mi hanno detto per certe. Non è un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere”.

GF Vip 6, l’ex di Miriana Trevisan conferma: “Le ho pagato persino il social media”

Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Giacomo Urtis qualche giorno fa ha rivelato che non è vero che Miriana Trevisan è single da cinque anni, tant’è che è stata con un suo amico che le faceva regali molto costosi. “Mi sembra strano che la facciano passare come se fosse pazzesca, bravissima, come una vittima…” ha detto Giacomo a Soleil Sorge. “Amore, poi una volta che usciamo da qua ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conoscevo già prima di entrare qua. Un mio amico le comprava orologi, scarpe da 20-30 mila euro… sta qui a fare la vittima e poi li fa fuori uno dopo l’altro, li intorpidisce”. GF Vip 6, l’ex di Miriana Trevisan conferma di averle fatto regali costosi Da fuori alla Casa del grande fratello, l’ex di Miriana Trevisan ha confermato i regali costosi fatti alla Trevisan: “Ciò che ha detto il mio amivo Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perchè lui ha solo detto la verità). Ovviamente erano miei regali per lei o perché mi “faceva capire” ne avesse bisogno!!! […]”. E ancora l’uomo, che si è detto felicemente fidanzato e dunque non certo geloso, ha rivelato: “Il suo social media (di Miriana, ndr) è stato pagato da me prima di entrare nella Casa. Le sante stanno in paradiso!”. Per tutta risposta Pago, l’ex della Trevisan, si è detto intenzionato ad allungare la lista dei querelati lasciando intendere che anche Urtis e questo ex vi rientreranno. Stiamo parlando di Vito Fusco, ex fidanzato di Miriana, nonché attuale compagno di Veronica Ursida, dama di Uomini e Donne. Vi anticipiamo che l’uomo ci è andato giù pesante… Miriana Trevisan: ecco cosa ha dichiarato Vito Per l’appunto, subito dopo la puntata del grande fratello di lunedì Vito è intervenuto sul suo profilo Instagram e ha postato un lungo messaggio in cui ha confermato la versione di Urtis. “Ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale. Ovviamente erano miei regali per lei o perché mi FACEVA CAPIRE ne avesse bisogno! Molti della casa sapevano di NOI e la realtà dei fatti. Quindi 5 anni single non mi sembra la verità! Dice bugie su di me!” – ha infatti scritto, aggiungendo anche che aveva pagato perfino il suo social media manager. Tuttavia, queste dichiarazioni hanno alzato un bel polverone e, se da una parte c’è chi gli crede, dall’altra c’è chi invece pensa che Vito si stia approfittando della popolarità di Miriana per far parlare di sé.

Il duro messaggio di Pago apparso sul suo account ufficiale. Fonte: Instagram

