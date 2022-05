Bufera Il Paradiso delle signore: Due protagonisti fatti fuori dalla fiction. Ecco chi non vedremo più nella prossima stagione

La soap di rai 1, il Paradiso delle Signore, si è conclusa pochi giorni fa con enorme successo grazie al quale c’è già stato il rinnovo per una settima stagione. Gli attori, infatti, da fine maggio riprenderanno già le riprese per la nuova stagione che andrà in onda da settembre 2022. Purtroppo, però, non ritroveremo tutti gli amatissimi protagonisti. Scopriamo chi ha deciso di restare e chi no.

Tra i protagonisti de Il Paradiso delle Signore 7, purtroppo, non ritroveremo Beatrice Conti, la cognata di Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni. Ciò lo si è potuto notare anche dal finale della sesta stagione. Beatrice, interpretata da Caterina Bertone, è riuscita ad innamorarsi del bel Dante Romagnoli e a lasciarsi andare, finalmente, ad una nuova storia d’amore. Dopo alti e bassi, il loro amore si è concretizzato alla grande ed entrambi hanno dichiarato di voler formare una nuova famiglia perché, ricordiamo che, la Conti è rimasta vedova del fratello di Vittorio. Un finale, quindi, da favola.

L’annuncio dell’abbandono da parte della Bertone è arrivato proprio sul suo profilo Instagram con un post sotto al quale non è mancato un dolce commento dell’amico Tersigni. “Siamo dunque giunti alla fine di questa bellissima avventura, che mi ha regalato così tanto. E sono super grata a tutte le persone che mi hanno accompagnato. Su tutti, il mio amico Alessandro Tersigni per tutte le nostre risate fino alle lacrime, per tutte le volte che mi hai raccolto mentre inciampavo. Dove lo trovo ora un altro collega come te?”.

Con queste parole Caterina ha dichiarato di lasciare la “bellissima avventura” a Il Paradiso delle Signore. Non si sa ancora chi subentrerà al suo posto e se ci sarà Dante Romagnoli interpretato da Luca Bastianello. Secondo quanto abbiamo assistito nell’ultima puntata della sesta stagione, anche Dante non dovrebbe esserci perché, appunto, la coppia dovrebbe andare a vivere insieme. Dunque, l’uscita di scena dell’una dovrebbe comportare, automaticamente, anche l’uscita di scena dell’altro.

Di certo, i fan sono rimasti malissimo per il suo abbandono poiché si erano affezionati al personaggio della Conti che ha fatto parte anche della quinta stagione. Una donna bella, affascinante ma soprattutto dolce ed intelligente; una mamma premurosa e una contabile impeccabile. A settembre ritorneranno le avventure del grande magazzino di Milano, Il Paradiso Delle Signore di Vittorio Conti. Proprio quest’ultimo, infatti, sarà ancora nel cast. Sicura è anche la presenza della contessa Adelaide di Sant’Erasmo interpretata da Vanesse Gravina.

La donna, infatti, acquisterà la metà delle quote del Paradiso cedute proprio da Dante Romagnoli. Ciò instaurerà una faida tra la donna e il commendator Guarnieri interpretato da Roberto Farnesi. Dunque, sicuramente, torneremo ad assistere al rapporto di amore e odio tra i due amanti. Non ci resta che attendere ulteriori notizie circa la presenza degli altri attori. Notizie che arriveranno a breve siccome tra poco si ripartirà con le riprese della nuova stagione!

