Bufera in casa Carlucci, Gabriella contro Milly: “Mi ha bloccato lei, non vuole che io parli. Ecco la verità”

Gabriella Carlucci vorrebbe scrivere un libro sulla storia della sua famiglia, ma la sua famosissima sorella Milly non glielo permette. La presentatrice di Ballando con le Stelle e Il cantante mascherato ha due sorelle: Gabriella e Anna. Le tre ragazze hanno avuto una infanzia piena di regole e di rigidità. Infatti sono le figlie di un generale dell’esercito, che non permetteva loro alcun tipo di colpi di testa. Un’atmosfera rigida ma anche piena di buoni sentimenti, che le ha rese quello che sono oggi. Tutte e tre hanno avuto esperienze nel mondo del piccolo schermo, per poi seguire percorsi diversi.

Adesso Gabriella Carlucci ha rilasciato un’intervista a Libero Quotidiano in cui ha ammesso il suo desiderio di scrivere un libro riguardo la storia della sua famiglia. Questo desiderio viene però contrastato dal diniego di Milly, che è un personaggio televisivo molto importante. La donna è diventata la reginetta della prima serata in casa Rai e il suo impero sembra essere destinato a durare ancora a lungo. Il suo modo di condurre è serio e professionale e su di lei non nascono molti pettegolezzi, soprattutto per quel che riguarda la sua vita privata che riesce sempre a tenere riservata.

Probabilmente per questo Milly Carlucci non vuole assolutamente che la sua infanzia e la sua adolescenza vengano raccontate in un libro che chiunque potrebbe leggere. In questo modo però distrugge il desiderio più grande di sua sorella Gabriella, come lei stessa ha rivelato durante l’intervista: “Mi piacerebbe scrivere una storia sulla mia famiglia, ma so già che le mie sorelle non saranno mai d’accordo. Eppure è una storia così bella. Mio padre era un generale dell’esercito, mia madre una donna splendida. Ci hanno insegnato l’amore, l’aiutarsi in ogni circostanza, essere sorelle per sempre”.

Gabriella Carlucci è veramente grata ai suoi genitori e vorrebbe dedicare loro questo grande tributo: “Li ringrazio per ciò che mi hanno regalato e per l’esempio che hanno dato a me, Milly e Anna. Non li dimenticherò mai”. C’è da chiedersi però che cosa dovrebbe spingere i lettori a comprare un libro che parla di una semplice famiglia italiana. Non sappiamo che la famiglia sia stata protagonista di alcun grande evento da poter creare un romanzo accattivante. Probabilmente, l’unico motivo che porterebbe all’acquisto del volume sarebbe proprio quello di scoprire di più riguardo una delle presentatrici italiane preferite.

Milly Carlucci forse non vuole che sua sorella Gabriella approfitti della sua popolarità per vendere il suo libro e allo stesso tempo raccontare la sua vita privata, di cui è tanto gelosa. Oppure ha qualche segreto legato a quel periodo della sua vita che non vuole che il pubblico scopra. Insomma, la donna convince i concorrenti di Ballando con le Stelle a raccontare dettagli di se stessi e della loro vita privata puntata dopo puntata. Ma quando si tratta di se, non vuole assolutamente svelare i suoi segreti. Il suo ruolo è quello di presentatrice e lei vuole esclusivamente raccontare la vita degli altri.

Bufera in casa Carlucci, Gabriella contro Milly: “Mi ha bloccato lei, non vuole che io parli. Ecco la verità” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.