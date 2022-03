bufera-in-casa-carrisi,-albano-attaccato-da-romina:-“distrutta,-per-il-forte-dolore-ho-assunto-sostanze-forti.-cosa-mi-ha-fatto”

In una recente intervista Romina Carrisi ha svelato la drammatica rivelazione, in cui ha dichiarato di non accettarsi dopo aver vissuto un momento molto difficile della sua vita dove faceva fatica ad andare avanti. L’ultimogenita di Albano e Romina Power è nata a Cellino San Marco il 1ºGiugno del 1987, sin dalla sua infanzia ha passato molto tempo tra la Puglia e gli Stati Uniti d’America, aveva appena 6 anni quando scomparve la sorella maggiore Ylenia a New Orleans.

Ha inoltre un’altra sorella, vale a dire Cristel, di due anni più grande e con 2 album pubblicati, ed un fratello di nome Yari, il quale svolge l’attività di imprenditore ed al contempo quella da musicista. Per quanto concerne la carriera di Romina Jr., dopo anni di gavetta in cui ha fatto da cameriera, si è dedicata al mondo dello spettacolo come attrice, fotografa e modella. Ha inoltre pubblicato diverse poesie di stampo romantico.

Le sue parole

Intervistata al Settimanale Oggi, Romina Carrisi si è lasciata andare, raccontando le insicurezze del passato, le sue parole a tal proposito sono state: “Ho attraversato un momento molto difficile della mia vita, dove non mi piacevo ed al tempo stesso non mi accettavo in quanto diventata troppo popolare. Essere figlia di personaggi molto conosciuti mi ha pesato ed ho fatto uso di sostanze stupefacenti“.

Durante la stessa intervista, la diretta interessata ha parlato anche di problemi con l’alcool e di uso di sostanze e del peso specifico di come la gente per strada la riconosceva, questa situazione la spinse a prendere delle decisioni sbagliate ed a vivere male quel periodo. Insomma i suoi problemi sono derivati in parte dall’essere proprio figlia di Albano e Romina

I problemi riscontrati nel passato

Anche in passato la Carrisi aveva parlato di momenti complessi, specie dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nell’edizione del 2005, quando era da poco diventata maggiorenne. In seguito ha passato dei brutti momenti, dovendosi poi trasferire negli Stati Uniti per dimenticare quanto stava attraversando.

Negli anni successivi, Romina Carrisi si è ripresa, dimenticando quel torbido passato. Attualmente è ospite fissa del programma pomeridiano di Rai Uno, Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Proprio in tale trasmissione ha conosciuto Emanuel Caserio, attore tra i protagonisti de Il paradiso delle signore. Si rincorrono voci di una possibile relazione tra i due, ma al momento non risultano notizie ufficiali a riguardo.

