Bufera in casa Carrisi, Albano confessa il tradimento. “Solo una notte, Per questo Romina è andata via” Loredana distrutta

Sembra che in casa Carrisi la faccenda stia diventando seriamente complicata. E’ di yes life lo scoop secondo cui Albano Carrisi avrebbe tradito Loredana Lecciso con Romina Power. Da tempo ormai stiamo seguendo l’andamento di questo triangolo amoroso. E’ da quando la cantante ha fatto ritorno in Italia che il pubblico italiano tifa per un ritorno di fiamma. Del resto, la show girl non è piaciuta sin dal primo momento. Già nella fase iniziale della loro relazione è stata accusata di essere interessata esclusivamente al successo e al potere del cantante, che ancora oggi è tra i volti più famosi.

Albano Carrisi ancora oggi è nel pieno del suo successo, che sembra non tramontare mai. Non è solo un semplice cantante, ma è diventato uno dei volti di punta del piccolo schermo. Salta di trasmissione in trasmissione, tutti lo vogliono, ma ogni volta non smette mai di cantare. Lo abbiamo visto a Il cantante mascherato, poi come giudice a The Voice Senior con Antonella Clerici, infine quest’anno come concorrente di Ballando con le Stelle, di nuovo con Milly Carlucci. E’ sicuramente stato tra gli allievi ballerini meno disciplinati ma ha sempre saputo riempire il palco e soprattutto lasciare i giudici senza parole.

Albano Carrisi ama l’attenzione del pubblico e fa sempre in modo di mettersi in mostra. Anche la sua vita privata è sempre messa sulla piazza. Da quando Romina Power è tornata all’attacco il cantante non ha assolutamente nascosto le sue difficoltà. In un primo momento, ha cercato di tenere due piedi in una scarpa. Lo ricordiamo a Sanremo con la sua ex moglie, oppure quando nelle varie interviste esprimeva il desiderio di ottenere una bella famiglia allargata. Ma non ha fatto i conti con Loredana Lecciso che non ha mai accettato l’interferenza della donna nella loro vita di coppia.

Evidentemente, la show girl ha ben capito la pericolosità di Romina Power, che ha sempre avuto un forte ascendente su Albano Carrisi. E’ stata lei a farlo soffrire tantissimo ai tempi del divorzio, lasciandolo in preda agli antidepressivi. Per questo, è iniziata una vera e propria battaglia sui social tra le due donne, e il cantante è stato costretto a prendere una posizione. Si è così schierato apertamente dalla parte di Loredana Lecciso, ammettendo di voler passare la sua vita e soprattutto la sua vecchiaia insieme a lei e specificando che quella con l’ex moglie è una storia passata.

Ma siamo ben consapevoli che quello che un uomo professa non è mai ciò che realmente sempre. La verità è che Albano Carrisi è immerso fino al collo in questo triangolo amoroso e davvero non possiamo sapere come ne uscirà. Oggi, grazie a Yes Life, veniamo a conoscenza di questa notte di passione che a quanto pare il cantante ha trascorso con Romina Power. Secondo il sito, Loredana Lecciso sarebbe al corrente di tutto e avrebbe deciso di allontanare la cantante dalla tenuta di Cellino San Marco. Una vera tempesta in casa Carrisi. Quali saranno le prossime evoluzioni?

Che ne pensate? per mandare un messaggio ad Albano e Romina lasciate un commento sui nostri canali social Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera in casa Carrisi, Albano confessa il tradimento. “Solo una notte, Per questo Romina è andata via” Loredana distrutta proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.