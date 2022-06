bufera-in-casa-carrisi,-la-confessione-choc-della-famosissima:-“ho-abortito,-aspettavo-suo-figlio”

Naike Rivelli ha svelato di aver perso il figlio di Yari Carrisi in SudAmerica. I due figli d’arte si sono conosciuti a Pechino Expressa. La sintonia è nata sin dal primo momento e i due sono diventati inseparabili. La trasmissione consiste in una gara tra coppie di conoscenti, famosi e non, che si sfidano lungo un percorso di circa 7 000 km per raggiungere una determinata meta in un viaggio a tappe di alcuni giorni. Ogni concorrente ha a disposizione una dotazione minima contenuta in uno zaino e un euro al giorno in valuta locale con cui dovrà soddisfare i suoi bisogni primari.

Le coppie non possono utilizzare il denaro per pagare i mezzi di trasporto, anche se possono farsi pagare il biglietto di un mezzo pubblico da parte degli abitanti della zona. Sui vari percorsi sono presenti delle piccole “missioni” che le coppie devono affrontare per poter avanzare nel gioco. A metà del percorso viene posto un traguardo intermedio, dove si trova il libro rosso di Pechino Express che le coppie devono firmare per attestare il loro arrivo. Qui si svolge la sfida più importante di ciascuna tappa tra le prime coppie arrivate: la prova immunità o prova vantaggio. Naike Rivelli e Yari Carrisi erano in due coppie diverse quando si sono incontrati.

Ma nonostante il gioco li portasse a separarsi per dover correre e arrivare primi, i due sono sempre riusciti a ritagliarsi dei momenti per stare insieme e dare vita a una grande storia d’amore. Così, sui monti del Sudamerica, hanno concepito il loro bambino. Non è proprio il massimo concepire un figlio mentre si sta correndo a destra e manca per un continente sconosciuto il più velocemente possibile, per vincere una gara. Sappiamo tutti che i primi tre mesi di gravidanza sono quelli più delicata, in cui è molto semplice andare incontro a delle complicanze. Come è successo a Naike Rivelli, che ha perso il bambino che aspettava con Yari Carrisi.

“A Pechino Expresso, sui monti del Sudamerica, sono rimasta incinta di Yari. E’ l’unico motivo per cui ho lasciato la trasmissione. Quando sono uscita sono rimasta due settimane in Sudamerica, avevo delle perdite. Ho avuto un aborto spontaneo. Non l’ho rivelato perché pensavo lo facesse la trasmissione. Dopo la perdita del bambino ho avuto poi altri problemi di salute. Liberatici di Pechino Express, abbiamo deciso di fare questo viaggio nostro senza telecamere. Un bambino che arriva e non ce la fa è un angelo che passa”. La relazione tra Naike Rivelli e Yari Carrisi è continuata anche dopo il reality.

La figlia di Ornella Muti ha raccontato questo momento di dolore davanti ai microfoni del salotto di Barbara D’Urso, cui ha preso parte per un po’ di tempo. Successivamente, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Tutto quel gossip, i pettegolezzi, le malelingue non facevano per lei. Anche Yari Carrisi dopo l’esperienza a Pechino Express e la perdita di suo figlio è diventato più restio a comparire davanti le telecamere.

