bufera-in-casa-carrisi,-lo-scoop-di-novella-2000-“loredana-lascia-albano,-lui-torna-dalla-ex”-romina-felicissima-“vivo-una-favola”

Loredana Lecciso si sarebbe stancata dei tira e molla con Albano Carrisi e della presenza ingombrante della sua ex moglie, Romina Power. Per la famosa show girl la vita sentimentale non è stata mai semplice. Sin dall’inizio della sua relazione con il famoso cantante, è stata accusata di essere interessata esclusivamente alla popolarità che questa storia d’amore le regalava. In quel momento lei era in tutti i salotti televisivi insieme alla sorella. Ma il tempo è galantuomo ha dimostrato negli anni la realtà del suo sentimento, costruendo una famiglia con ben due figli, Albano Junior e Jasmine.

Proprio quando il pubblico italiano ha cominciato ad accettarla nella vita del suo beniamino, è tornata sulla scena Romina Power. La storia di Albano Carrisi con l’americana è nata davanti le telecamere e ha fatto sognare milioni di italiani. I due hanno anche saputo marciarci sopra, diventando un duetto canoro e portando il loro amore sui palchi non solo italiani, ma di tutto il mondo. Nonostante sia stata lei a decidere di divorziare, i telespettatori non l’hanno mai accusata, complice forse la tragedia della perdita della sua primogenita Ylenia, scomparsa nel nulla e mai ritrovata.

Così, quando Romina Power ha fatto ritorno in Italia, bene determinata a riconquistare il suo Albano, l’hanno riaccolta tutti a braccia aperte. Lo stesso Carrisi lo ha fatto, decidendo di presentarsi insieme a lei sul palco di Sanremo, con una nuova canzone scritta da Cristiano Malgioglio per loro. Insomma la vita di Loredana Lecciso è diventata di nuovo difficile. Prima ha dovuto combattere con i dubbi dei fans del suo compagno, ora si ritrova a combattere con la presenza ingombrante di questa donna dal carattere forte e deciso, che ha scelto di non intrattenere alcun tipo di rapporto con lei.

Sì, perché a quanto pare è stata proprio Romina Power a decidere di non avere alcun tipo di contatto con la compagna del suo ex marito. Compagna perché Albano Carrisi non ha mai voluto portarla all’altare. Ma adesso, forse, è arrivato il momento della resa. Lo scoop arriva da Novella 2000, secondo cui Loredana Lecciso si starebbe allontanando sempre di più dal suo amore: “Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli”. Sarebbe uno scoop pazzesco che probabilmente porterebbe al coronamento di un sogno d’amore per tutti gli italiani.

Ma soprattutto per i figli nati dal matrimonio tra Romina Power e Albano Carrisi. Ultimamente Romina Junior, ospite fissa di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha parlato dei suoi genitori con un’emozione incredibile: “Sono una favola dei giorni d’oggi. Si potrebbe scrivere un libro su loro due. Provengono da due mondi diversi, in pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in una maniera così perfetta come loro. Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale e una loro sinergia”. Il cantante sta cercando di sfuggire dalla sua ex moglie che gli ha provocato tanta sofferenza, ma ci riuscirà ancora a lungo?

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo articolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera in casa Carrisi, Lo scoop di Novella 2000 “Loredana lascia Albano, Lui torna dalla ex” Romina felicissima “Vivo Una favola” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.