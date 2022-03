bufera-in-casa-carrisi,-loredana-lecciso-denuncia-romina-power-“quel-che-ha-fatto-ai-miei-figli-non-lo-accetto”-fan-sotto-choc

Loredana Lecciso ha deciso di denunciare quelle pagine social che negli anni hanno detto cattiverie su di lei, schierandosi apertamente dalla parte di Romina Power. E’ risaputo che la donna non è mai stata accettata dal pubblico italiano come nuova compagna di Albano Carrisi. Oltre i problemi che derivano da una relazione con un uomo che ha un brutto divorzio alle spalle con figli, si è aggiunto anche l’astio dei fans della cantante americana. Da quando la donna ha fatto rientro in Italia, poi, in molti hanno sperato ardentemente in un ritorno di fiamma, al punto di rendere il loro il triangolo più famoso d’Italia.

Loredana Lecciso e Romina Power non vanno d’accordo, ma non sono mai arrivate a denunce. Adesso, però, l’attuale compagna di Albano ha deciso di iniziare un procedimento legale nei confronti di quelle pagine social che sono state contro di lei: “Sono anni che subisco attacchi pubblici attraverso i social network ma stavolta basta, ho deciso di denunciare perché non consento a nessuno di toccare la mia famiglia, i miei affetti piu’ cari, il mio compagno Al Bano e i miei figli”, ha dichiarato all’Agi. In particolare, nel suo mirino, è finita una pagina che si intitola Rominaspower.

“E’ tutto vero” – spiega Loredana Lecciso – “da anni subisco attacchi pubblici attraverso vari social network (Facebook, Twitter), altamente lesivi della mia persona, nonostante cio’ non ho mai voluto procedere per evitare il clamore di eventuali denunce da me sporte. Tuttavia, essendo adesso, i miei due figli minori (avuti dal mio compagno Albano Carrisi) giunti in eta’ adolescenziale, e potendo subire conseguenze psicologiche leggendo varie offese gratuite, non sono piu’ disposta a tollerare tali comportamenti”. Una decisione che prima o poi sarebbe arrivata, dal momento che la situazione stava diventando insostenibile.

Sappiamo bene che il popolo del web può essere molto crudele quando vuole. Possiamo soltanto immaginare i problemi che devono essersi creati in casa Carrisi, con tutti i pettegolezzi messi in giro. Devono essere stati anni duri quelli di Loredana Lecciso e ancora non è finita. Non aiuta il fatto che Romina Power non smette, nelle sue interviste, di parlare del suo ex marito con gli occhi a cuoricino. Lo stesso Albano si è dimostrato molto legato alla sua ex moglie, non perdendo tempo a salire di nuovo sul palco insieme a lei, e chiedendo più volte alla sua compagna di instaurare un rapporto amichevole.

Ma non ci è riuscito e ha dovuto fare marcia indietro. Albano Carrisi ha preso pubblicamente le parti di Loredana Lecciso, dichiarando di voler trascorrere insieme a lei la vecchiaia, ma neanche questo è bastato a mettere a tacere le malelingue. “Per questo motivo oggi pomeriggio mi sono recata presso la Procura della Repubblica di Brindisi per sporgere regolare denuncia contro chi ha agito sui vari account come ad esempio quello dal nome ‘Rominaspower’. Sono attacchi che mi hanno fatto male, non potevo minimizzare ancora una volta. Sono convinta che chiunque avrebbe agito nello stesso modo”.

