Bufera in casa Rai: Bianca Berlinguer al posto di Fabio Fazio. Cosa succede scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Bianca Berlinguer, alla conduzione di Carta Bianca, è stata la preferita del pubblico nel 2021. Molti non si sarebbero mai aspettati un risultato del genere. Il futuro del programma era anche in bilico fino a pochi mesi fa. Carta Bianca era infatti stato messo in discussione per le sue posizioni fortemente politiche. La sua rivincita però è arrivata dopo le indagini interne ed i sondaggi condotti dalla Rai. Sorpresa e scalpore, queste le reazioni generali.

Il pubblico Rai ha decretato Bianca Berlinguer ed il suo Carta Bianca come i propri preferiti Rai del 2021. Questo è quello che emerge dal sondaggio di gradimento promosso dalla Direzione Marketing Rai sui telespettatori. Sono stata effettuate 337.472 interviste tramite app, meter e web su quasi 23.000 persone in tutta Italia. Gli intervistati, dunque, non sono pochi. I risultati hanno sorpreso moltissime persone, anche interne alla Rai.

Rai 3 ha conquistato un 8% di aumento rispetto al normale indice di apprezzamento. La rete sta evidentemente crescendo e raccogliendo i frutti di ciò che ha continuato a seminare negli anni. Tra i vari programmi, Carta Bianca della Berlinguer raggiunge l’indice di gradimento del 7,9 %, superando il 7,8 % di Fabio Fazio. Il suo Che tempo che fa riesce però a raggiunge il 7,9% nella fase del programma in cui il conduttore e gli ospiti si siedono al tavolo, discutendo di argomenti più leggeri. A seguire, nella scala dell’indice di gradimento troviamo Porta a Porta e I fatti vostri.

Ricordiamo che Carta Bianca era stato però pesantemente criticato ed accusato di favorire le ospitate di troppi filo-Putiniani. Il programma era finito più volte nel mirino, al punto tale da pensare a una possibile sostituzione. La Berlinguer infatti è stata più volte messa in discussione e per mesi si è vociferato qualsiasi possibile rumor rispetto a chi potesse prendere il suo posto.

Invece alla fine potrebbe essere lei addirittura a prendere il posto di Fazio. Tra gli ospiti più discussi, c’è stato sicuramente Alessandro Orsini, con dichiarazioni rispetto alla dittatura che hanno fatto infuriare anche i vertici Rai. Nonostante tutto questo però, il programma condotto da Bianca Berlinguer sembra aver avuto la meglio su quello di Fazio. Naturalmente però, Carta Bianca non è stato il più seguito in assoluto.

L’indice di gradimento più alto è stato raggiunto da speciali , come per esempio Sopravvissute (8,6), o lo speciale su Sergio Marchionne, o ancora quello su Franco Battiato condotto da Fazio (8,49). Parliamo di tutti programmi di Rai 3. A seguire invece, possiamo menzionare anche alcuni andati in onda su Rai 2: Protestantesimo (8,2), Detectives-Casi Risolti e Irrisolti (8,1) e Anni 20 Notte (8). Insomma, è evidente come Rai 3 abbia assolutamente avuto la meglio ed iniziato una interessantissima scalata. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

Bufera in casa Rai: Bianca Berlinguer al posto di Fabio Fazio. Cosa succede scritto su Più Donna da Imma Bartolo.