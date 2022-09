bufera-in-mediaset,-sonia-bruganelli-litiga-con-signorini:-“mi-ha-mancato-di-rispetto.-ecco-cos’ha-fatto”

Sonia Bruganelli, come lei stessa si definisce nella biografia del suo profilo instagram è “molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, … ma solo un po’ imprenditrice”. Pochi giorni fa si è lasciata andare ad un’intervista in cui ha rivelato alcuni retroscena sia sul litigio con Alfonso Signorini che sulla sua carriera. Ecco tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli è sempre stata una donna molto risoluta ed indipendente È laureata in Scienze della Comunicazione e sin da ragazza ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo ma dietro le quinte e le telecamere. A dispetto di quanto tutti credono, il successo è riuscita pian piano a crearselo da sola e non solo perché è ‘la moglie di Paolo Bonolis’. A far scoprire maggiormente la sua persona, non più dietro le telecamere ma sotto gli occhi di milioni di telespettatori, è stato, senza dubbio, il suo ruolo da opinionista al Gf vip 6. Ciò l’ha aiutato a far far luce sulla sua personalità e bravura. Infatti, dopo tante opere di convincimento da parte di Alfonso Signorini, Sonia a settembre tornerà ad essere la spregiudicata opinionista del reality più amato.

Ricordiamo, però, che nella scorso edizione proprio come Alfonso Signorini ha avuto una discussione in diretta, in prima serata, durante una puntata del reality. E, in una recente intervista a Il corriere della sera, la Bruganelli, ha svelato anche i retroscena di tale accaduto e il motivo per cui ritornerà ad essere opinionista. “La litigata con Alfonso Signorini? Mi aveva tolto la parola di malo modo. Quel litigio ci ha avvicinato. Ho scoperto una persona simile a me: ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato, ma è un tenerone. Avevo detto che non avrei mai rifatto il GF Vip. Ora è diverso.

Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me. La proposta è arrivata in un momento per me difficile. I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto… Avevo bisogno di leggerezza: al Grande Fratello Vip devo solo farmi truccare e guardare in vasca il Day Time prima della puntata”. Al suo fianco, infatti, non ci sarà più Adriana Volpe con cui, molto spesso, si è scontrata e tutt’ora continuano a lanciarsi frecciatine sui social a vicenda. Inoltre, Sonia Bruganelli ha anche rivelato un retroscena sulla sua carriere, in particolare sui primi anni lavorativi.

Ha ricordato della sua esperienza a La fattoria, nel 2009 definita da lei stessa come ‘una delle più brutte’. “Una delle cose più brutte che ho fatto, non ero pronta. Ero conosciuta solo come la moglie di Bonolis che aveva appena fatto il secondo Sanremo. Non ero credibile e non ero creduta. Tra i concorrenti c’erano personaggi intoccabili. Avevo troppi paletti ed ero troppo giovane“. Ovviamente la Bruganelli non ha fatto alcun nome di tali ‘intoccabili’. Senza dubbio, però, da quell’esperienza tantissime cose sono cambiate, in primis lei, il suo carattere e la sua posizione nel mondo dello spettacolo. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Bufera in Mediaset, Sonia Bruganelli litiga con Signorini: “Mi ha mancato di rispetto. Ecco cos’ha fatto” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.