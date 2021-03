Bufera in Mediaset, Stop improvviso a Uomini e Donne. Da Giovedì non vedremo più Maria de Filippi. Ecco chi la sostituisce

Maria De Filippi non va in onda giovedì 18 marzo: saltano Uomini e Donne e Amici. Ecco perchè. Giovedì prossimo ci sarà un improvviso cambio di palinsesto nel pomeriggio di Canale 5. Cosa succede? Come riportato poco fa dal portale televisivo DavideMaggio.it, giovedì 18 marzo Maria De Filippi non andrà in onda con le sue trasmissioni.

Difatti salteranno Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi. Il motivo? Giovedì prossimo è la giornata dedicata al ricordo delle persone venute a mancare per via della pandemia da Covid – 19. Motivo per cui le puntate di Amici 20 e Uomini e Donne non andranno in onda come di consuetudine in segno di rispetto. I vertici Mediaset aveno chiesto di poter aggiungere un cappello alle puntate registrate in cui si ricordavano le vittime, ma a quanto pare la De Filippi avrebbe rigettato al mittente la richiesta

Uomini e Donne e Amici non vanno in onda giovedì 18 marzo: svelato un retroscena

In molti probabilmente penseranno che la scelta di Maria De Filippi di far saltare le puntate di giovedì di Uomini e Donne e Amici 20 sia dovuta magari alla famosa querelle scoppiata con Barbara d’Urso per via di ciò che ha detto Pietro Delle Piane a Live su Temptation Island. Queen Mery infatti, si è chiesta come sia possibile che una sua trasmissione venga denigrata proprio in un canale Mediaset.

Niente di tutto questo però. Difatti il portale televisivo DavideMaggio.it ha rivelato che il motivo per cui Amici e Uomini e Donne non andranno in onda giovedì 18 marzo è solo per il fatto che la produzione non ha potuto rieditare le puntate aggiungendo magari un commento per ricordare le vittime del Covid – 19: “Rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di editarle o di realizzare un cappello per le puntate già pronte…” Insomma la De Filippi ha preferito non andare in onda e forse il fatto che si sia molto innervosita ci ha messo lo zampino

Amici e Uomini e Donne saltano giovedì prossimo: al loro posto andrà in onda Una Vita

In tanti si chiederanno anche cosa andrà in onda giovedì 18 marzo al posto di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi (QUI per scoprire il primo ospite della prima puntata del serale di sabato prossimo). Come riportato dalla guida Tv di Mediaset giovedì prossimo al posto di Uomini e Donne e Amici ci sarà la telenovela Una Vita. Si ricorda che tutte le altre trasmissioni del pomeriggio andranno regolamentare in onda, compreso Pomeriggio 5. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera in Mediaset, Stop improvviso a Uomini e Donne. Da Giovedì non vedremo più Maria de Filippi. Ecco chi la sostituisce proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.