Bufera in Rai, Addio a Bianca Berlinguer, sostituita da una famosa collega Mediaset, Ecco chi è. Fan sotto choc

Arriverà un volto Mediaset a sostituire Bianca Berlinguer su Rai3. E’ questa la clamorosa news riportata oggi dal noto portale televisivo TvBlog.it. Difatti la Rai ha deciso di continuare ad avere un programma di informazione sul terzo canale anche in estate. E proprio questo programma verrà affidato alla iena Roberta Rei, che su Rai3 ha già lavorato confezionando i servizi per Agorà:

“Roberta Rei si sta preparando ad approdare su Rai3 con un nuovo programma che terrà accesi i riflettori dell’attualità del martedì sera… Insomma per ricoprire lo spazio lasciato libero da Bianca Berlinguer la prossima estate, la Rai ha deciso di puntare dritto su un volto Mediaset. Avrà fatto la scelta giusta?

Bianca Berlinguer lascia il testimone la prossima estate a Roberta Rei e Giorgio Zanchini: le anticipazioni

Roberta Rei però non sarà sola a condurre il nuovo programma di informazione estivo su Rai3 che andrà a sostituire Cartabianca di Bianca Berlinguer, la quale è al centro dei rumor sul suo futuro in Tv. Difatti in base alle fonti interpellate dal sito televisivo TvBlog.it, la giovane iena verrà affiancata da una vecchia conoscenza di Rai3, Giorgio Zanchini. Difatti quest’ultimo sta già conducendo due programmi sulla terza rete nazionale: Rebus, insieme al giornalista Corrado Augias, e Quante storie.

Giorgio Zanchini e Roberta Rei approdano nell’estate di Rai3 con un programma nuovo: ecco quando andrà in onda precisamente

TvBlog.it ha poi rivelato che il nuovo programma estivo di Rai3 condotto da Roberta Rei e Giorgio Zanchini andrà in onda a partire da fine e giugno fino a fine settembre. Difatti una volta finita l’estate potrebbe tornare Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca a tenere informato il pubblico di Rai3 ogni martedì sera. Giorgio Zanchini e Roberta Rei otterranno buoni risultati? Chissà, intanto la concorrenza non mancherà.

Bianca Berlinguer pronta all’addio a Carta Bianca: Le indiscrezioni

Bianca Berlinguer dice addio a Carta Bianca? Per la conduttrice di Rai Tre sembra si stia progettando una avventura completamente nuova. Pare proprio che Rai Tre si stia preparando ad un grande cambiamento dal punto di vista dei palinsesti che anche nei mesi precedenti era stato paventato salvo poi lasciare tutto al proprio posto. In questo caso parliamo però della conduttrice di Carta Bianca che con la sua prima serata continua a riscuotere successo ma che ben presto potrebbe lasciare il posto per un progetto diverso da quello che da anni porta avanti.

Si resta ovviamente nell’ambito della politica e dell’attualità, tuttavia pare proprio che a farne le spese potrebbe essere un programma di punta che su Rai Tre è davvero un capostipite molto amato anche dalla maggior parte del pubblico a casa. Facciamo dunque un passo indietro e cerchiamo di capire per bene di che cosa si tratta, pare proprio che la conduttrice e giornalista sia ad un passo da cambiare anche orario di messa in onda.

Bianca Berlinguer sostituisce Un Posto al Sole

Bianca Berlinguer finisce al centro dell’attenzione ma questa volta non per qualche anticipazioni del suo programma di prima serata ma per una notizia che sembrerebbe avere del clamoroso e che riguarda proprio il destino della conduttrice di Rai Tre.

Pare infatti che il nuovo programma di Bianca Berlinguer potrebbe traslocare cosi come riporta Tv Blog in un access prime time quindi prima della prima serata e fin qui nulla di strano se non fosse che questo andrebbe a stravolgere tutto il palinsesto che da anni vede in quell’orario la puntata di Un Posto al Sole, la storica soap che ha conquistato davvero tutti i telespettatori italiani che adesso sono in allarme.

Eppure sempre secondo quanto scritto da Tv Blog pare che i vertici dell’azienda abbiano delle soluzioni, la prima quello di trasferire la soap napoletana su Rai Due con lo stesso orario, la seconda invece è quella di mandare in onda il programma di Bianca Berlinguer per una durata di soli venti minuti, cosi da permettere poi la soap di andare in onda regolarmente per poi lasciare spazio alla prima serata come di consueto.

Insomma davvero delle ipotesi interessanti che in ogni caso potrebbero davvero accontentare tutti e permettere a Bianca Berlinguer in quella fascia oraria di sfidare le sue colleghe delle altere reti, ovvero Barbara Palombelli e Lilli Gruber. Davvero delle novità interessanti che per il momento non sembrano aver trovato una sistemazione vera e propria, come andrà a finire?

