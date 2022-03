Bufera in Rai, Alberto Matano al veleno su Mara Venier dopo il litigio: “Ha detto una bugia, Ecco cos’è successo”

Alberto Matano ha espresso perplessità nei confronti di Mara Venier durante la puntata di La vita in diretta. I due protagonisti del piccolo schermo si sono conosciuti proprio tra i corridoi di viale Mazzini, ma tra loro è nato subito un feeling particolare. I rapporti che si intrecciano dietro le quinte della televisione sono dei più vari: c’è chi si incontra solo per lavoro per poi tornare a ignorarsi, chi invece decide di frequentarsi anche lontano dalle telecamere. Come hanno fatto loro due, che sono subito diventati molto amici e che si sono fatti vedere spesso insieme.

Alberto Matano e Mara Venier hanno più volte dichiarato di provare un feeling particolare l’uno nei confronti dell’altra. Tra fotografie pubblicate sui social network, like e commenti tutti cuoricini, cene insieme, ci hanno fatto capire che il loro è un rapporto che va al di la della Rai. Ma non sempre si appoggiano lavorativamente. In una delle ultime puntate di La vita in diretta, infatti, il giornalista ha ammesso di essere perplesso per alcune affermazioni fatte dall’amica e collega durante l’ultima puntata di Domenica In. In particolare riguardo i suoi interventi sulla guerra in Ucraina.

Una guerra che ha letteralmente fermato l’Europa intera e che in Italia sta avendo una rilevanza mediatica senza eguali. Probabilmente per il pericolo in cui tutti incorriamo, con due potenze in possibile astio a pochi passi da noi. Probabilmente perché il popolo ucraino ci è vicino, da anni si è insidiato nella nostra penisola, e ognuno di noi conosce almeno una persona di quella nazionalità. Fatto sta che mentre altre guerre nel mondo vengono completamente ignorate, questa è diventata l’oggetto principale di conversazione, e Mara Venier e Alberto Matano partecipano attivamente a tutta questa pubblicità.

Ci sono contenitori di informazione e contenitori di intrattenimento e da telespettatori, dopo due anni di pandemia e la paura e la tensione che questa guerra comporta, vorremmo riuscire anche ad accendere la televisione e ritrovare lo scopo principale che un programma come Domenica In ha: quello di trasmetterci il buon umore. Poi ci ritroviamo Mara Venier che dedica la maggior parte della sua trasmissione alla guerra e che pensa addirittura di lanciare un messaggio a Putin, affermando che l’uomo guarda Rai 1. Una dichiarazione assurda che Alberto Matano non è riuscito a giustificare.

“Ieri Mara Venier si è rivolta a Putin dicendo che vedono Rai 1 ma in realtà non lo vedono”. Anzi, come ha affermato Gianmarco Sicuro, giornalista appena rientrato da Mosca e ospite a La vita in diretta, in Russia è diventato quasi impossibile seguire trasmissioni occidentali. I canali di Stato fanno esclusivamente propaganda, mandando in onda finte interviste a ucraini che affermano di vedere i soldati russi come una liberazione. Questo a farci capire come la libertà di comunicazione può diventare difficile da un momento all’altro. Alberto Matano ne è consapevole e ha commentato con stupore la scelta televisiva della sua amica.

L’articolo Bufera in Rai, Alberto Matano al veleno su Mara Venier dopo il litigio: “Ha detto una bugia, Ecco cos’è successo” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.