Bufera in Rai, Alberto Matano esce allo scoperto con una foto: “Ecco la donna della mia vita. Per lei lascio La vita in diretta”. Già pronto il sostituto. Fan sotto choc

Alberto Matano è uno dei volti Rai più amati del momento, ma soprattutto è la sua vita privata a incuriosire i telespettatori. La notizia certa è che sia impegnato, come ha rivelato tempo fa nel corso di un’intervista a Domenica In con Mara Venier. L’identità del suo amore è però tenuta nascosta e l’unica donna per la quale il giornalista mostra pubblicamente di provare un forte sentimento è sua madre. Sui suoi social appaiono molte foto con la mamma, accompagnate da dediche importanti. Impossibile invece trovarci anche degli indizi su chi possa essere la sua compagna.

Le voci su Alberto Matano sono tantissime. Ultimamente sono in molti a pensare ci sia una liason con Andrea Delogu, da poco divorziata col marito. Questo spiegherebbe anche il perché di tutto questo mistero. Altri invece pensano che il presentatore sia omosessuale, ma non voglia ancora condividere questo segreto coi suoi fans. L’attenzione riguardo la sua vita privata è alta e prima o poi sicuramente verrà fuori qualcosa. L’uomo ha tantissimo successo col pubblico femminile che freme dalla voglia di sapere finalmente chi è la fortunata che ha conquistato il suo cuore.

Per il momento, bisogna accontentarsi delle frasi d’amore che Alberto Matano dedica alla mamma. “In ogni mio gesto ti riconosco e sono felice. Grazie mamma” è una delle ultime frasi comparse sulla sua pagina Instagram, accompagnate da una fotografia che lo ritrae insieme alla donna più importante per lui. Mentre la sua vita sentimentale diventa un argomento intoccabile nel corso delle sue interviste, il conduttore di La Vita in Diretta parla con piacere della sua famiglia e del bel rapporto che lo lega ai genitori, che non sempre sono stati convinti della strada da lui intrapresa.

“Quando, dopo la laurea in Giurisprudenza, ho detto ai miei che avrei voluto frequentare una scuola di giornalismo, ho letto la delusione nei loro occhi… però non mi hanno ostacolato” ha raccontato Alberto Matano, che ha ugualmente deciso di seguire l’istinto che gli suggeriva che il suo destino fosse quello di raccontare storie e informare la popolazione. “Mi piaceva raccontare storie, perciò mi sono iscritto alla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, una delle più importanti in Italia”. E’ stata questa la strada che lo ha portato al Tg1 e poi a La Vita in Diretta.

Nonostante il suo successo televisivo, Alberto Matano si rivolge spesso alla mamma quando si ritrova a dover prendere decisioni importanti, anche dal punto di vista lavorativo. “Si è preoccupata molto perché ha temuto che avessi rinunciato per sempre al Tg1 per La Vita in Diretta. Dunque le ho spiegato che quando il mio impegno in questa trasmissione finirà, tornerò a condurre il telegiornale” queste le sue parole che hanno anche preoccupato i fan in quanto nessuno vuole più rinunciare al programma pomeridiano in sua compagnia anche se un altro presentatore ha già preso di mira la conduzione del programma. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

