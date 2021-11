bufera-in-rai,-amadeus-al-veleno-su-flavio-insinna-“io-non-c’entro-niente-con-lui,-ecco-che-fa-dietro-le-quinte”-fuori-onda-choc

Amadeus è pronto ad andare in onda nel pre serata con I soliti Ignoti e non ha paura della concorrenza di Striscia la Notizia. Del resto, il suo game show l’anno scorso ha ottenuto un grande successo in fatti di ascolto e ha spesso sbaragliato la concorrenza. Al punto di meritarsi la promozione e di prendere, per la nuova stagione televisiva Rai, anche lo spazio dedicato ad Affari Tuoi. Una brutta notizia per Flavio Insinna che era al comando del gioco dei pacchi e che, al contrario del suo collega, ha avuto diversi diversi con il telegiornale satirico di Antonio Ricci che più volte ha mostrato al pubblico i suoi fuori onda.

E’ successo un vero e proprio putiferio riguardo delle registrazioni che ritraevano un Insinna infuriato durante un fuori onda di Affari Tuoi. Amadeus, al contrario, non teme la competizione né eventuali prese di mira da parte di Striscia la Notizia. “No, conosco Antonio, ho molti amici a Striscia, credo che l’importante sia veramente fare un programma che piaccia al pubblico di Rai 1 e poi ovvio che, trattandosi di due competitor, uno vince, l’altro perde. Ma sono due cose talmente diverse: uno è il tg satirico più famoso che c’è in televisione e l’altro è un gioco, intrattenimento”.

Per Amadeus le due trasmissioni non dovrebbero essere paragonate perché offrono al pubblico italiano due prodotti completamente differenti. Il risultato quindi non dipende dalla qualità ma più semplicemente da quello che il telespettatori ha voglia di vedere in quella fascia oraria. “Io la penso come due programmi che funzionano per i telespettatori a quell’ora. Certo i numeri dei Soliti Ignoti sono motivo di grande orgoglio e gioia ma non penso ai dati d’ascolto”. Per quello che riguarda la diatriba tra Striscia la Notizia e Flavio Insinna, il presentatore se ne tira fuori.

“Io non sono toccato da tutto ciò. Non ho mai fatto i pacchi. Niente so, niente ho visto, fatti loro sono”. Insomma quello che succede dietro le quinte dei programmi o nei fuori onda per Amadeus non è rilevante anche se alcuni hanno notato che in questo modo non ha affatto difeso il collega di rete. Insomma Amadeus vuole cercare di tenere i suoi buoni rapporti con i suoi colleghi, evitando magari che vengano mostrati dei fuori onda anche su di lui.

Insomma Amadeus si tiene buoni tutti anche se afferma di non esserne affatto preoccupato. “Sono tranquillo. Non ho fuori onda, anzi, no, ho preso il tapiro da Striscia per ‘vorrei la… nera’. Tengo esposto il tapiro a casa con grande gioia di mio figlio che mi ha detto: ‘Bravo pà, finalmente hai preso il tapiro’. Per lui è un merito, non un demerito. Per il resto spero che tutto si vada a sistemare com’è giusto che sia tra persona intelligenti”.

Per chi non lo ricorda, Amadeus ha ricevuto il tapiro dopo aver detto una parolaccia in diretta tv. All’epoca era a Mezzogiorno in famiglia e la sigla finale era la canzone Vorrei la pelle nera. Convinto che il microfono fosse già stato chiuso, canticchiando il presentatore ha sostituito la parola pelle: “Vorrei la minchia nera” ha cantato lasciando sorpresi e sbalorditi i telespettatori che sono abituati a vederlo sempre composto, anche fin troppo. Amadeus accettò di buon grado il tapiro consegnatogli da Valerio Staffelli e si scusò dicendo di non essere abituato a dire parolacce ma di essere anche convinto che si trattasse di un fuori onda.

