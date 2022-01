Bufera in Rai, Arriva lo stop a Serena Bortone. Ecco perché Oggi è un altro giorno non andrà in onda. Fan distrutti

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone lunedì prossimo non andrà in onda: cambio di programmazione su Rai 1. Pomeriggio anomalo per Rai 1 quello di lunedì prossimo, 24 gennaio 2022: subito dopo l’edizione del telegionale delle 13.30, come apprendiamo da TvBlog, non andrà in onda Oggi è un altro giorno bensì un episodio de Il paradiso delle signore, anticipato quindi in via eccezionale alle 14.00, occupando circa 45 minuti, come da tradizione; dopo Il paradiso delle signore la linea passerà ad una lunga edizione del telegiornale, che seguirà in diretta la corsa al Quirinale, dunque Serena Bortone non sarà in video.

Alberto Matano, La vita in diretta lunedì prossimo non andrà in onda: al suo posto un’edizione speciale del TG1

Non solo Serena Bortone con Oggi è un altro giorno: lunedì 24 gennaio, come apprendiamo sempre da Blogo, si fermerà anche Alberto Matano con La vita in direta, dato che l’edizione del telegiornale di Rai 1 che seguirà l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica sarà molto lunga e occuperà praticamente tutto il pomeriggio, andando in onda anche nella fascia oraria de L’Eredità di Flavio Insinna.

Oggi e un altro giorno, La vita in diretta: possibile stop per Serena Bortone e Alberto Matano anche nei giorni successivi

A condurre l’edizione speciale del TG1, in collaborazione con Rai Parlamento, sarà Francesco Giorgino. Blogo fa presente, comunque, che Serena Bortone con Oggi è un altro giorno e Alberto Matano con La vita in diretta potrebbero doversi fermare anche qualche altro pomeriggio, poiché non si escludono prolungamenti per la corsa al Quirinale, dunque altre edizioni speciali del telegiornale.

