bufera-in-rai,-ballando-con-le-stelle-cambia-tutto.-slitta-e-cambia-giuria,-belli-conferma:-“ecco-chi-viene-sostituito”

Brutte notizie in arrivo per Milly Carlucci. Stando alle indiscrezioni lanciate dal sito Dagospia, il suo programma di punta Ballando con le stelle potrebbe non andare in onda questo autunno bensì nell’inverno del 2023. Come se non bastasse, non ci sono buone notizie nemmeno per quanto riguarda Il Cantante Mascherato la cui quarta edizione potrebbe non vedere mai la luce.

Ballando con le stelle slitta al 2023? Lo show dovrebbe andare in onda dopo Sanremo

Ballando con le stelle con ogni probabilità non tornerà in onda in autunno come è accaduto negli ultimi due anni, ma potrebbe slittare al 2023. Lo show condotto da Milly Carlucci, stando alle indiscrezioni lanciate da Dagospia tornerebbe a febbraio subito dopo il Festival di Sanremo condotto ancora una volta da Amadeus. Il motivo di questa scelta sembrano essere i Mondiali di calcio che come sappiamo prenderanno il via il 21 novembre in Qatar.

Si tratta, ovviamente, di un appuntamento sportivo molto importante che stravolgerà non poco il palinsesto autunnale della Rai. Tuttavia, al momento si tratta soltanto di ipotesi e per avere la conferma del possibile slittamento dello show di danza bisognerà attendere ancora qualche settimana quando verranno resi noti i palinsesti estivi ed autunnali dell’azienda di Viale Mazzini.

Ballando con le stelle Cambia giuria

Inaspettata decisione per il futuro della seguitissima trasmissione di Raiuno: ecco cosa potrebbe succedere dall’anno prossimo. I fan sono sulle spine. Una delle trasmissioni più seguite e amate degli ultimi anni, Ballando con le Stelle riesce ancora oggi a sorprendere a fare ascolti molto alti. Gli ingredienti del successo sono sicuramente la simpatia e il talento di Milly Carlucci, grande protagonista dello show e la presenza di stelle dello spettacolo che si mettono in gioco grazie al ballo. Un programma che va avanti da più di 10 anni, che ha visto come ospiti anche attori e star mondiali come Diego Armando Maradona. Il segreto non è tanto la competizione, ma anche la giuria che con i suoi verdetti può decidere le sorti dei concorrenti.

E’ proprio la giuria infatti che quest’anno ha fatto tanto discutere e infiammare le polemiche dei concorrenti. Morgan ha infatti accusato con parole molto dure la giuria, attaccando personalmente le decisioni che hanno preso i giurati. L’edizione di quest’anno si è conclusa con la vittoria di Arisa, che ha trionfato anche grazie alla sua simpatia e ironia. E’ stata poi brava a mettersi in gioco in una disciplina non facile come quella del ballo. Lei però non si è mai arresa e alla fine è riuscita a vincere contro ogni aspettativa. Tutti sperano ora per lei inizi un cammino di ripresa e successi. Da qualche tempo infatti la cantante era un po’ scomparsa dalle scene.

Colpo di scena, ecco come cambierà la giuria

Proprio nell’ ultima puntata abbiamo assistito dispiaciuti all’addio di Simone Di Pasquale: è stato proprio lui infatti che ha chiarito di non voler partecipare più al corpo di insegnanti per la prossima stagione del programma. In molti si erano affezionato a lui, alla sua simpatia e alla sua bravura: un talento genuino che si è sempre messo a disposizione degli altri, sempre apprezzato da tutti. Grandi novità però potrebbero riguardarlo. Si tratta ancora di indiscrezioni, ma al momento sono in molti a sperarci. Spesso succede che certe cose si decidano solo dopo tempo, ma in questo caso forse la decisione già è stata presa.

Simone infatti, per la prossima stagione del programma, potrebbe far parte proprio della giuria, da sempre al centro delle polemiche. E’ stato anche una tra i ballerini che hanno accompagnato Milly sin dalla prima edizione. Un volto noto, quindi, a cui il pubblico è già affezionato e che porterebbe competenza nelle decisioni. A parlarne in maniera più chiara è stato però Paolo Belli: “Chi meglio di lui può fare il giudice, come si fa a non apprezzare di essere giudicati da uno che sa. E’ perfetto per la giuria di Ballando con le Stelle. Lui e Carolyn Smith sarebbero gli esperti di giuria”.

L’articolo Bufera in Rai, Ballando con le stelle cambia tutto. Slitta e cambia giuria, Belli conferma: “Ecco Chi viene sostituito” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.