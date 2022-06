Bufera in Rai, Carlo Conti dice Addio e confessa: “Ecco perché mi hanno fatto fuori”. Colpa di Insinna, Fan sotto choc

In una lunga e recente intervista, Carlo Conti, uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, si è raccontato senza peli sulla lingua, a cuore aperto. Ha confessato tante cose private e lavorative, in particolare il motivo per cui ha lasciato due avventure televisive importanti quali Sanremo e L’eredità a cui ha prestato il volto per diversi anni. I telespettatori più accaniti sono rimasti davvero stupiti dalle sue dichiarazioni. Scopriamole insieme.

Carlo Conti vanta una lunghissima e popolarissima carriera televisiva. E’ un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo. Sin dagli anni ’90 domina i programmi televisivi delle più importanti reti tra cui Mediaset ma soprattutto Rai. E’ al timone della conduzione di Tale e Quale Show da ben 10 anni. È stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per tre edizioni 2015, 2016 e 2017. Dal 2017, è anche il direttore artistico dello Zecchino d’Oro. E per ben 5 anni ha condotto l’amato programma pre serale L’eredità.

Insomma, tantissime sono state le trasmissioni a cui ha preso parte e che lo hanno visto ideatore e conduttore. Ma, in riferimento a due programmi in particolare ha rilasciato delle dichiarazioni durante un’intervista a Chi magazine, il giornale di Alfonso Signorini. Si tratta del Festival di Sanremo e de L’eredità. Carlo Conti con un po’ di nostalgia, ma allo stesso tempo con fierezza, ha confessato di aver dovuto abbandonare questi due programmi importantissimi per lui per un motivo che viene prima di tutto: la sua famiglia, soprattutto suo figlio Matteo che ama incondizionatamente.

Carlo Conti ha dichiarato come siano cambiate le sue esigenze e il modo di guardare la vita da quando ha avuto un bimbo e la sua meravigliosa famiglia. “Sono cambiate le priorità nella mia vita e le scelte professionali, come quella di non fare Sanremo quattro e cinque e lasciare L’Eredità, venire a vivere a Firenze per far crescere mio figlio e fargli frequentare le scuole qui.”

Le sue decisioni, però, non dipendono solo da Matteo ma anche da sua moglie Francesca di cui è follemente innamorato. Infatti, ha confessato che, a differenza dei suoi amici, lui è stato l’unico a sposarsi. Il riferimento è, senza dubbio, ai suoi due migliori amici Panariello e Pieraccioni con cui vanta un’amicizia secolare. “Giorgio e Leonardo si innamorano sempre, hanno avuto storie lunghissime, ma alla fine l’unico che si è sposato sono io. Loro sono allergici alle nozze mentre io ci credo molto.”

Inoltre, Carlo Conti ha confessato al giornale di Signorini che suo figlio Matteo, nonostante avesse solo 8 anni, già si interessa molto del lavoro del papà e della tv raccontando un aneddoto in particolare accaduto durante le prove di Dallarenalucio. “Mio figlio mi ha chiesto come mai avessi collocato il coro dell’Antoniano alle 23,30, orario tardo per i bambini”. Chissà che il bambino non segua le orme del papà. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

