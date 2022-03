bufera-in-rai,-caterina-balivo-fa-fuori-bianca-guaccero-e-lei-passa-nella-giuria-di-ballando-con-le-stelle.-ecco-chi-va-via

Gran fermento in Rai in vista della prossima stagione televisiva. Mentre Rai1, forte dei grandi ascolti, ha già confermato quasi tutti i programmi e conduttori del daytime, Rai2 si appresta a vari cambiamenti alla ricerca eterna di una propria identità.

Da settembre ritroveremo nel pomeriggio della seconda rete Rai Milo Infante con “Ore 14”, tra attualità e cronaca nera. A seguire il nuovo talk show “Signora Mia” (titolo provvisorio) condotto da Pierluigi Diaco che andrà in onda dalle 15.15 alle 17.

La novità o meglio la riconferma, a sorpresa visto che era stata decisa la cancellazione, ha il nome di Detto Fatto. Lo storico format Rai inaugurato da Caterina Balivo e condotto per il quarto anno da Bianca Guaccero rimarrà in onda ma rivoluzionato. Una decisione inaspettata dato che il calo di ascolti aveva fatto pensare a una chiusura definitiva del programma.

Ma Detto Fatto resterà in rai ma senza Bianca Guaccero, così riferisce Tvblog. L’attrice, indicata come la Medusa del Cantante Mascherato, lascerà il suo impegno in Rai a fine stagione. A quanto pare la Guaccero avrà nuovi impegni sul set come attrice ed è stata contattata da Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. A quanto pare la Carlucci per il prossimo anno vorrebbe rivoluzionare il cast anche riguardo la giuria. Ancora quindi non si sa se Bianca potrebbe prendere il posto di una giurata o semplicemente essere una concorrente dello show di ballo.

Detto Fatto subirà l’ennesima rivoluzione nella struttura e non solo. Nuovo orario di partenza e durata dimezzata: da settembre 2022 andrà in onda su Rai 2 dalle 17.00 alle 18.15 circa. A seguire il consueto appuntamento con il Tg2 e il TgSport della sera. Ma chi sarà la nuova conduttrice? in questo senso si pensa a un grande ritorno, ovvero quello di Caterina Balivo, che, ormai scemata l’emergenza covid, pare voglia fare il suo ritorno in tv e magari proprio nel programma che l’ha consacrata.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera in Rai, Caterina Balivo fa fuori Bianca Guaccero e lei passa nella giuria di Ballando con le stelle. Ecco chi va via proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.