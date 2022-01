bufera-in-rai:-domenica-in,-salta-la-puntata-di-oggi:-cosa-sta-succedendo.-fan-distrutti

Clamoroso Domenica In, salta la puntata di oggi: cosa sta emergendo. Mancano, ormai, pochissime ore all’inizio dell’attesissima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. È un appuntamento fisso che coinvolge milioni di telespettatori curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti presenti nel salotto della zia Mara. Puntata dopo puntata, infatti, Mara ci ha fatto conoscere le storie di tanti personaggi dello spettacolo.

Spaccati di vita che non conoscevamo, perché abituati a vederli solo nelle vesti di figure pubbliche. L’appuntamento di domenica 23 gennaio, però, sarà segnato da una grande mancanza in studio. Una delle new entry del programma oggi sarà assente dagli studi. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando e soprattutto le motivazioni.

Annuncio social di Pierpaolo Pretelli: “Mi dispiace non essere con la mia Mara”

Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Pierpaolo Pretelli che ha fatto sapere attraverso i suoi canali social di non poter prendere parte alla puntata di Domenica In. Con molto rammarico e dispiacere è costretto a rinunciare alla diretta. Pierpaolo è davvero un astro nascente della TV e con Mara ha instaurato sin da subito un bellissimo rapporto non solo lavorativo. I due, infatti, sono molto uniti anche al di fuori dello studio televisivo. Li lega una profonda e sincera amicizia. Ormai il loro è un sodalizio dichiarato.

La Venier ha notato sin da subito il talento e la predisposizione dell’ex gieffino, tant’è che ha deciso di offrirgli uno spazio all’interno della grande macchina Domenica In. Sebbene lo spavento iniziale, Pier è riuscito a destreggiarsi senza fatica coinvolgendo il pubblico con il suo entusiasmo. Purtroppo, causa Covid, Pretelli non sarà presente in studio. Immediatamente anche zia Mara ha condiviso le storie di Pier. La sua mancanza si sentirà davvero tanto, ma siamo sicuri che appena sarà negativo tornerà a gran voce nello studio della Venier.

Petrelli positivo al Covid salta Domenica In

Pierpaolo Pretelli è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso in una storia su Instagram dopo essere comparso ieri su Rai 1 a I Soliti Ignoti. L’ex velino dovrà dunque isolarsi e non potrà partecipare alla puntata di domani di Domenica In con Mara Venier. «Faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino. Dispiace domani di non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto», l’annuncio postato sui social.

L’ex gieffino ha fatto come tutti quelli che lavorano in televisione il consueto tampone di controllo e ha avuto l’amara sorpresa poco fa. La fidanzata Giulia Salemi al momento non ha commentato e ha pubblicato delle stories dal Teatro alla Scala. Quello che rassicura Pretelli è l’essersi sottoposto all’inoculazione del vaccino. Pretelli, infatti, ha ben tre dosi di siero contro il Covid. L’aver contratto l’infezione, tuttavia, gli impedisce di prendere parte alla puntata di oggi di Domenica In al fianco della conduttrice Mara Venier. Su Twitter, intanto, è entrato in tendenza l’hastag “Forza Pier” con cui tutti i fan gli manifestano sostegno.

L’articolo Bufera In Rai: Domenica In, salta la puntata di oggi: cosa sta succedendo. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.