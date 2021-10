Bufera in Rai, Eliminati 14 programmi e cacciati i presentatori. “Siamo distrutti, ecco perché ci fanno fuori”

In Rai c’è aria di cambiamenti e per moltissimi protagonisti le cose si stanno mettendo molto male. A quanto pare saranno ben quattordici i programmi che verranno tagliati a causa di problemi con il budget. Tra questi, Una pezza di Lundini, che viene messo in onda quando una trasmissione salta per vari motivi, mettendoci appunto una pezza. Il presentatore deve quindi raccapezzarsi tra ospiti, interviste, stacchi di regia. Ma dall’anno prossimo potrebbe non esserci più spazio per la sua messa in onda. Anche se, a quanto pare, l’attuale direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo e la produttrice dello show Simona Ercolani non siano d’accordo.

La decisione sarebbe giunta dall’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. A darne notizia, per primo, è stato Tv Blogo, sempre molto informato su quello che succede dietro le quinte della Rai. Ma la sua indiscrezione ha avuto subito la risposta da parte dei due personaggi, gettando un velo di mistero sulla questione. Riprendiamo quindi le considerazioni del portale: “Il comunicato della Rai – dal tempismo inusuali, diciamo così (di sabato) – è arrivato a poche ore di distanza da un semplice articolo in cui si dava conto di alcune indiscrezioni e nel quale, peraltro, si concludeva dando l’ipotesi che lo show si salvasse”.

L’articolo infatti terminava con l’ipotesi che Una pezza di Lundini avrebbe trovato collocazione su Rai 2 nella primavera del prossimo anno. “Curioso che a prendere posizione siano stati il direttore di rete (in uscita. E’ già ufficiale il suo passaggio a San Marino TRV, a partire dal primo dicembre), ossia colui che non avrà potere decisionale sulla composizione del palinsesto primaverile, e la produttrice del programma, che, evidentemente e giustamente, ha un unico interesse: che la trasmissione continui a esistere. La nostra indiscrezione sul possibile taglio dello show rientrava in un quadro più ampio, che proprio in queste ore ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Pino Insegno”.

Sembra infatti che siano davvero molti i programmi Rai a rischio per la nuova stagione televisiva. Tra questi, Double Song di Pino Insegno, che proprio nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a SuperGuida Tv in cui si è lamentato delle scelte della rete: “Il mio programma non si farà più, purtroppo. La comunicazione è arrivata dalla Rai. Sono stati cancellati quattordici programmi per problemi di budget. Il nuovo amministratore delegato ha pensato di tagliare tutto a una settimana dall’inizio e dopo quattro mesi di lavoro. La notizia la ho avuta ieri”. Parole piene di rabbia e delusione le sue.

Come saranno arrabbiati e delusi anche gli altri presentatori che verranno tagliati dalla Rai. Secondo le indiscrezioni, a essere in pericolo sono i nuovi show previsti per Luca Barbareschi e Samanta Togni (che ne aveva anche parlato pubblicamente, il titolo doveva essere Cook50); Stop & Go di Marco Mazzocchi, che va in onda già da un anno; la nuova trasmissione del professor Umberto Broccoli. Come affermato da Pino Insegno, la notizia giunge da un momento all'altro anche a pochi giorni dall'esordio. Si capisce che nessuno, tra i protagonisti del piccolo schermo, è al sicuro.

