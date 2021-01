bufera-in-rai,-famoso-conduttore-choc:-“sono-andato-a-letto-proprio-con-lui-per-fare-carriera”.-rivelazione-bomba,-fan-sotto-choc,-chi-sono

Pino Strabioli è un attore e regista italiano di grande successo e ha una smisurata passione per il teatro. L’uomo molto talentuoso e versatile ed è anche un bravissimo conduttore. Dal 2000 al 2010 è autore e conduttore della striscia quotidiana di Rai 3 Cominciamo bene. Ma non solo, per la rete nazione ha condotto anche Elisir e Uno mattina. Strabioli, all’anagrafe Giuseppe Strabioli, è nato a Porto San Giorgio il 26 luglio 1963, ma è cresciuto a Orvieto. L’uomo ha confessato a Il Fatto Quotidiano come è iniziata la sua carriera.

Pino Strabioli: ecco come ha sfondato nel mondo della recitazione

Il conduttore di Rai 1 ha iniziato con una vera e propria provocazione che nel suo caso è realtà: “Ho iniziato come tutti, facendo l’amante del regista. Poi siamo stati insieme 16 anni”. E’ con queste parole che Strabioli parla di come si è avvicinato al mondo dello spettacolo. Il conduttore ma anche attore e regista racconta di non essere riuscito ad entrare all’Accademia d’arte drammatica. Il suo racconto prosegue dicendo che senza l’incontro con Gastaldi forse avrebbe preso una strada completamente diversa. Strabioli inizia a lavorare in teatro nel 1986 sotto l’ala protettrice di Patrick Rossi Gastaldi ( che in molti ricordano come maestro di recitazione nella scuola di Amici di Maria de Filippi) con il quale prende parte ad alcuni spettacoli di cabaret.

“Un po’ per gioco e un po’ per davvero”, è così che è iniziata la sua avventura nel mondo della recitazione. La sua carriera è ricca e variegata. Con la Compagnia Stabile del Piccolo Eliseo entra nel cast di “L’uomo, la bestia e la virtù” di Pirandello. Nel 1992 arriva l’esordio televisivo a Telemontecarlo in “T’amo TV”. Due anni dopo inizierà anche a collaborare con Rai 1 a “Unomattina”. Sempre in ambito teatrale, la menzione a “I viaggi di Gulliver” di Paolo Poli è d’obbligo. “Non scherziamo. Paolo è il mio inarrivabile maestro“. E’ così l’uomo lo ricorda. ( continua dopo la foto)

Oggi Pino Strabioli è alla conduzione di un altro programma Rai insieme a Roberta Ammendola, “Il Caffè di Rai1″in cui ospita vari artisti e si discute di cultura, musica, libri, arte e attualità. Tra gli ospiti dell’ultima puntata, andata in onda sabato 23 gennaio , la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi autrice del libro “Stjepan detto Jesus, il figlio”, storia di grande umanità. Il critico d’arte, Vittorio Sgarbi che ha presentato il libro “Diario della capra 2020-2021” e infine Roby Facchinetti, storico tastierista dei Pooh, che ha presentato la sua nuova canzone “Invisibili”.

Della vita privata di Pino Strabioli si sa ben poco. Ha confessato di essere entrato a far parte del mondo della televisione grazie ad un regista, poiché è stato il suo amante per ben 16 anni: si tratterebbe di Patrick Rossi Gastaldi, noto anche per essere stato docente di recitazione della scuola di Amici di Maria De Filippi. Non sappiamo però se attualmente sia fidanzato o meno. Per il resto, Pino Strabioli cura la direzione artistica della stagione di prosa di "Palazzo Santa Chiara" a Roma e del "Teatro Comunale" di Atri (Teramo). E nel 2017 è stato eletto nel Cda dell'Associazione TeMa che ha in gestione il "Teatro Mancinelli" di Orvieto.