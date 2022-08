Bufera in Rai, fatto fuori Amadeus. Al suo posto ci sarà Antonella Clerici. Fan increduli

Nelle ultime ore circolano delle indiscrezioni che stanno portando ad una vera rivoluzione in casa Rai. Vittima dello scompiglio, in realtà, non saranno solo i telespettatori ma, soprattutto, due conduttori amatissimi della nostra televisione. Stiamo parlando di Antonella Clerici e Amadeus. Come è ben noto, in questi mesti estivi le aziende stanno provvedendo al nuovo palinsesto televisivo che partirà a settembre. Ebbene, pare che ci sarà una vero e proprio cambiamento per i programmi Rai.

Quest’ultimo riguarda l’amatissima Lotteria Italia 2022-23. Come ben si sa, si tratta della lotteria nazionale la cui estrazione è attiva dagli anni Trenta del Novecento, sin dalla messa in onda di Canzonissima. Tale format è da sempre associato ai programmi Rai. Negli ultimi 4 anni, la serata finale dell’estrazione del 6 gennaio si è sempre tenuta nel corso de I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus. L’acquisto dei biglietti, invece, parte dal mese di settembre sino a pochi giorni prima dell’estrazione (di solito il 3 gennaio).

Ovviamente si tratta di un gioco a premi aperto a solo coloro che sono maggiorenni. Per partecipare è sufficiente acquistare un biglietto, sul sito ufficiale della Lotteria italiana o presso i rivenditori autorizzati (tabacchi, edicole, autogrill) dal valore iniziale di 5 euro. Ma, nella nuova stagione televisiva Rai, cosa cambierà per il programma? Ebbene, stando alle indiscrezioni di TvBlog pare proprio che il format del gioco sarà affiancato a E’ sempre Mezzogiorno, il programma culinario condotto da Antonella Clerici.

Si tratta di un cambiamento notevole siccome la Lotteria Italiana, negli ultimi 4 anni, era abbinato al programma di Amadeus, I soliti ignoti. Per la Clerici non sarà una novità siccome già nel 2007, il gioco era abbinato al suo programma Il treno dei desideri, sempre su rai 1. Poi dal 2011 al 2014, la Lotteria fece parte de La prova del cuoco così come nei tre anni successivi solo che la serata finale dell’estrazione avveniva durante la diretta di Affari tuoi e dal 2017 durante I Soliti ignoti.

Nel nuovo palinsesto Rai, invece, la Lotteria sarà abbinata a E' sempre Mezzogiorno per quanto riguarda la fascia del mezzogiorno, tra i mesi di settembre e dicembre in cui si potrà concorrere per la vincita. Stando alle voci, invece, solo l'estrazione finale di gennaio avverrà durante la puntata speciale de I soliti ignoti condotto da Amadeus. Come la prenderanno i conduttori? Ci sarà dell'astio tra loro? Non dovrebbe essere così siccome i due sono molto amici e comunque la decisione è dei vertici dell'azienda Rai.

