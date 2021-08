bufera-in-rai,-“fatto-fuori,-gelosi-dei-miei-ascolti”-e-sulla-vita-in-diretta:-“sono-scocciato,-potrei-passare-a-mediaset”

E’ uno dei due volti molto apprezzati in Rai e da tempo ormai conduce Unomattina in Famiglia. Insieme a Monica Setta, infatti, riesce ad entrare sempre con garbo e simpatia nella case degli italiani. Adesso, però, all’età di 57 anni, Tiberio Timperi avrebbe anche voglia di condurre un programma da solo, proprio per questo, in una intervista concessa al settimanale Oggi, confessa di essersi rivolto ad un agente, Marco Durante, per la prima volta nella sua carriera.

Quando gli viene chiesto della possibilità di lasciare la Rai per trasferirsi in Mediaset, lui non esclude l’ipotesi, ma fa una confessione su un collega, Emilio Fede: Io in fondo me ne andai solo per un bisticcio con Emilio Fede. Pare fosse infastidito dagli ascolti che facevo, superiori ai suoi. Mi mise a condurre il Tg delle 23 ma, fatalità, c’erano ‘I bellissimi di Rete4’, film che piacevano molto al pubblico.

Dal punto di vista professionale, dunque, Tiberio Timperi, nell’intervista concessa al settimanale Oggi, ha dimostrato di avere le idee molto chiare. Insomma il conduttore Rai potrebbe presto lasciare la rete ammiraglia se gli venisse offerto in Mediaset un programma tutto suo come fu con La Vita in diretta, prima che fosse affidata ad Alberto Matano.

Tiberio Timperi racconta un grande rimpianto: “Mi è scocciato molto aver sbagliato”

Di recente, riferendosi proprio alla conduzione de La vita in diretta, Tiberio Timperi ha ammesso di essere stato avventato. “Sono stato troppo sincero, in Rai invece ci vuole diplomazia”. Queste le cause secondo lui dell’essere stato sostituito alla conduzione del programma. Adesso, invece, su Oggi, il conduttore racconta anche il grande rimpianto del suo matrimonio finito: “Mi è scocciato molto aver sbagliato”.

Anche per quanto riguarda la vita sentimentale, però, giunto alla maturità, il conduttore Rai non ha più molti dubbi. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: Calma piatta. La verità è che sto bene da solo. Una compagna deve essere un valore aggiunto: ormai ho i miei ritmi. Mi basto, visto che considero la libertà una gabbia dorata. L’amore, però, ci colpisce quando meno ce lo aspettiamo.

