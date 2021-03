Bufera in Rai, Flavio Insinna fatto fuori, Ecco chi mettono al suo posto. La notizia ufficiale sconvolge tutti, Cos’è successo

La notizia è ufficiale, in Rai a prendere il posto di L’Eredità per la pausa estiva ci sarà nuovamente Reazione a Catena. Il primo canale della rete di Stato ha modificato i periodi del cambio di staffetta per quel che riguarda i programmi mattutini e pomeridiani. La vita in diretta e Unomattina termineranno a fine giugno, con un ritardo rispetto agli altri anni di 30 giorni. Di conseguenza, le versioni estive delle due trasmissioni tarderanno a cominciare. Per quel che riguarda il preserale, che vede protagonisti i giochi a quiz, tutto invece resterà invariato.

Insomma Flavio Insinna non è stato graziato come gli altri ma il suo programma finirà a maggio in netto anticipo rispetto agli altri. L’Eredità terminerà ufficialmente e Flavio Insinna non sarà più su Rai 1 a tenerci compagnia. Nel format da lui condotto 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina. Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le “parole indizio” per vincere. Questa ultima prova coinvolge moltissimo i telespettatori, che guardando la trasmissione da casa tentando sempre di indovinare la misteriosa parola che permetterebbe al campione di portare a casa il montepremi.

Il successo di L’Eredità durante quest’ultimo difficile anno per la Rai e per la televisione tutta è stato ampio. Flavio Insinna ha sempre sconfitto il competitor Mediaset, Gerry Scotti, che in quello stesso orario conduce Caduta Libera su Canale 5. Nonostante questo, una pausa estiva è necessaria e a partire dal 7 giugno avrà inizio un altro gioco a quiz, Reazione a Catena, che avrà il compito di intrattenere il pubblico affezionato nei mesi della bella stagione. A essere riconfermato come padrone di casa, Marco Liorni che conduce il gioco con successo già da qualche anno ed è pronto a riprendere il suo posto.

Il presentatore negli ultimi mesi è stati impegnato in Rai con il programma che conduce il sabato pomeriggio Italia si. Anche questo andrà presto in pausa estiva consentendogli di dedicarsi al gioco e all’intrattenimenti. Le riprese, anche quest’anno, si terranno negli studi del centro di produzione della Rai di via Marconi a Napoli. Reazione a catena è il gioco che, utilizzando l’associazione logica di parole, mette alla prova la padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori. Due squadre composte da 3 giocatori – amici, colleghi o parenti – si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e “catene” di vocaboli.

Ma, soprattutto, sarà decisiva la loro capacità di capirsi al volo nel gioco dell’Intesa Vincente che decide la squadra Campione della puntata. Attualmente si lavora alla preparazione della trasmissione condotta da Marco Liorni. La Rai ha avviato i casting per la ricerca di concorrenti per Reazione a catena 2021: come fare per partecipare? Per sostenere le selezioni se si vuole partecipare come concorrenti alla prossima edizione basta consultare il sito dei casting e si deve essere un gruppo di tre persone. Il sito designato per iscriversi è http://www.rai.it/raicasting. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

