bufera-in-rai,-flavio-insinna-lascia-tutto-e-passa-alla-concorrenza.-ecco-dove-lo-vedremo-a-partire-da-maggio

Altro che fuori dalla Rai, Flavio Insinna è un volto di punta e adesso sarà anche il protagonista di un nuovo film che andrà in onda domenica 1 maggio. Il presentatore è diventato tra i più chiacchierati nel mondo del piccolo schermo. Sono molte le gaffe fatte negli ultimi anni e alcune di queste non gli sono state completamente perdonate. Indimenticabile il fuori onda che lo vide protagonista, durante una pausa nel gioco dei pacchi, mentre offendeva con parole molto duro e tono irato sia una concorrente che gli autori del game show. Un video che, puntualmente, viene tirato in ballo da Striscia la Notizia.

Non solo, Flavio Insinna si è inimicato anche tutto il mondo animalista, quando ha dichiarato in diretta televisiva che a parer suo la caccia è uno sport come tutti gli altri. Insomma, il presentatore ha un bel caratterino e in molti hanno reclamato il suo allontanamento dalla Rai. Per mesi abbiamo immaginato chi potesse essere il suo sostituto, se la dirigenza avesse realmente rinunciato a lui. Ma così non è e l’uomo è diventato anche il protagonista di un film. Non solo, è tornato nei panni del colonnello Anceschi in Don Matteo, che ha incuriosito i telespettatori con l’innovativa presenza di Raul Bova.

Flavio Insinna continuerà il suo percorso nel famosissimo telefilm. Ma adesso passiamo al ruolo inedito che gli vedremo interpretare domenica 1 maggio. Il presentatore ha prestato il suo volto e la sua bravura come attore nel film A muso duro. Una nuova avventura per lui, che mai aveva ricevuto il ruolo principale. Diretto da Marco Pontecorvo, il film è dedicato ad Antonio Maglio, pioniere delle terapie di riabilitazione dei disabili. A lui si deve l’introduzione di pratiche tra i suoi pazienti come atletica leggera, nuoto, pallacanestro, scherma, tennistavolo, tiro con l’arco.

Per questa ragione è considerato il padre dello sport paraolimpico italiano e adesso gli viene dedicato il film interpretato da Flavio Insinna. Sin dal 1956 iniziò a portare i suoi pazienti ai Giochi internazionali di Stoke Mandeville, competizione per atleti in carrozzina organizzati da Guttmann, direttore del più importante centro di riabilitazione motoria inglese. Nel 1958, Maglio convinse Guttmann a portare le competizioni di Stoke Mandeville del 1960 a Roma, sostenendo che avrebbe persuaso le maggiori autorità politiche e sportive italiane ad organizzarli negli stessi impianti ed alloggi che, poco prima, avrebbero dovuto ospitare le gare olimpiche.

Grazie alla sua rete di contatti ed alla sua posizione all’interno di uno dei maggiori enti di previdenza del paese, Maglio riuscì effettivamente nel suo intento e nel 1960 i Giochi si tennero a Roma, al complesso sportivo “Tre Fontane” e alla piscina del Foro Italico. A posteriori, i Giochi sono stati considerati dal Comitato Paraolimpico Internazionale come prima edizione delle Paraolimpiadi. Maglio continuò la sua attività fino agli anni ’80, promuovendo lo sport paraolimpico e a facendo gareggiare decine e decine di atleti paraplegici italiani nelle competizioni internazionali. Il dottore rivive così in un intenso e toccante film con il volto di Flavio Insinna.

