Bufera in Rai: Fuori la Sciarelli da Chi l’Ha visto. La decisione di Franco Di Mare sconvolge tutti. Ecco chi la sostituisce, Fan sotto choc

Federica Sciarelli sarebbe pronta a lasciare la conduzione di Chi l’ha visto. Questa l’indiscrezione bomba lanciata dal sempre ben informato TvBlog. Per la conduttrice potrebbero aprirsi le porte di un programma politico della terza rete già dalla prossima stagione. Dopo sedici anni Federica Sciarelli lascia la conduzione di Chi l’ha visto? Questa l’anticipazione di TvBlog certo che la conduttrice sarebbe pronta a lasciare lo storico programma per una nuova avventura, sempre sulla terza rete. Secondo i colleghi di TvBlog, il direttore Franco Di Mare ha deciso di puntare sulla padrona di casa di Chi l’ha visto? per un nuovo programma d’approfondimento politico in onda, dalla prossima stagione, nella serata del venerdì.

La Sciarelli pronta per un programma politico

Chi prenderà il posto della conduttrice, e della sua squadra di giornalisti, che per anni ha saputo portare avanti un programma d’inchiesta? Tra le candidate ci sarebbe proprio la giornalista Lidia Galeazzo, già al Tg2, ora stretta collaboratrice di Federica Sciarelli e molto stimata dal neo direttore della terza rete pubblica. Un nome ma non l’unico. Tra le candidate possibili anche la conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele. Il direttore Di Mare non esclude la possibilità di qualche altra conduttrice interna di casa Rai.

Chi l’ha visto? Il programma della Sciarelli da sempre tutto al femminile…

Chi l’ha visto? è un programma storico, in onda su Rai3 addirittura dal 1989. In trentuno anni è sempre stato condotto da volti femminili. Fin dal suo debutto con Donatella Raffai, con Paolo Guzzanti e Luigi Di Majo, sostituita per un breve periodo da Alessandra Graziottin. Dal 1994 al 1997 fu la volta di Giovanna Milella poi di Marcella De Palma. Dal 2000 al 2004 il turno di Daniela Poggi, con l’arrivo il 13 settembre 2004 di Federica Sciarelli che dopo 16 anni è pronta a cambiare vita, buttarsi sulla politica.

Una notizia che ha sconvolto i fan del programma e della Sciarelli, da sempre identificata proprio con la conduzione di ‘Chi l’ha visto?’ ormai dopo 16 anni. Proprio la giornalista negli ultimi giorni era stata al centro di una polemica con la Lega, che aveva annunciato l’intenzione di querelare la Sciarelli per un servizio sulla gestione dell’emergenza Covid-19 in Lombardia e per le parole di un politico locale contro Silvia Romano, attribuite ad un esponente della Lega, in realtà eletto in passato col Carroccio. E voi che ne pensate? Restate aggiornati! Seguiteci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

